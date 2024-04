Tajemnicza śmierć noworodka. 20-letnia matka była cała we krwi

Świętokrzyskie. Policja bada przyczynę śmierci noworodka

Dramat rozegrał się w Poniedziałek Wielkanocny w gminie Opatów (woj. świętokrzyskie). Do 20-letniej rodzącej wezwano pogotowie. Jak przekazało Radio Ostrowiec, na ratownicy medyczni na miejscu zastali zakrwawioną kobietę, z odciętą pępowiną. Noworodka przy niej nie było. Został znaleziony później na terenie gospodarstwa,

To w tym domu robotnicy budowlani przez przypadek, podczas prac remontowych odkryli częściowo zmumifikowane zwłoki noworodka

Z ustaleń policji w Ostrowie wynika, że kobieta rodziła w tajemnicy. Została przewieziona do szpitala, a ciało noworodka zabezpieczono do badań sekcyjnych. Na razie pozostaje tajemnicą, co było przyczyną jego śmierci i dlaczego ciało ukryto na terenie gospodarstwa. Jak podaje Radio Zet, ojciec 20-latki twierdzi, że córka nie wiedziała o ciąży. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura.