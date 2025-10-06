Funkcjonariusze odnaleźli ciało 63-latka w rejonie gminy Osiek. Zostało ono zabezpieczone do dalszych badań. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, a szczegółowe przyczyny śmierci ma ustalić sekcja zwłok. Poszukiwania mężczyzny rozpoczęły się po zdarzeniu z 22 września w miejscowości Suchowola w gminie Osiek. Według ustaleń policji, 63-latek zaatakował swoją 52-letnią żonę na terenie ich posesji. Kobieta doznała obrażeń głowy i w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
O napaści policję poinformował sąsiad, który zauważył poszkodowaną leżącą na podwórku. Na miejsce skierowano patrol oraz służby ratunkowe. Po ataku mężczyzna miał uciec w kierunku pobliskiego lasu.
W kolejnych dniach funkcjonariusze publikowali rysopis poszukiwanego i apelowali o pomoc w ustaleniu jego miejsca pobytu. Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem ciała w zagajniku, około kilometra od domu 52-letniej kobiety. - Przybyła na miejsce rodzina potwierdziła, że to poszukiwany od 22 września bieżącego roku 63-letni mieszkaniec Suchowoli - powiedziała Radiu Eska Joanna Szczepaniak z policji w Staszowie.
Zobacz też: Lekarz Andrzej K. zabił swoją żonę Dorotę. 35 ciosów nożem. Jest wyrok sądu
Służby pod nadzorem prokuratury wyjaśniają teraz wszystkie okoliczności zarówno napaści, jak i śmierci 63-latka. Wyniki sekcji zwłok pozwolą ustalić, co dokładnie doprowadziło do jego zgonu.