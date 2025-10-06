Funkcjonariusze odnaleźli ciało 63-latka w rejonie gminy Osiek. Zostało ono zabezpieczone do dalszych badań. Na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, a szczegółowe przyczyny śmierci ma ustalić sekcja zwłok. Poszukiwania mężczyzny rozpoczęły się po zdarzeniu z 22 września w miejscowości Suchowola w gminie Osiek. Według ustaleń policji, 63-latek zaatakował swoją 52-letnią żonę na terenie ich posesji. Kobieta doznała obrażeń głowy i w ciężkim stanie trafiła do szpitala.

O napaści policję poinformował sąsiad, który zauważył poszkodowaną leżącą na podwórku. Na miejsce skierowano patrol oraz służby ratunkowe. Po ataku mężczyzna miał uciec w kierunku pobliskiego lasu.

W kolejnych dniach funkcjonariusze publikowali rysopis poszukiwanego i apelowali o pomoc w ustaleniu jego miejsca pobytu. Poszukiwania zakończyły się odnalezieniem ciała w zagajniku, około kilometra od domu 52-letniej kobiety. - Przybyła na miejsce rodzina potwierdziła, że to poszukiwany od 22 września bieżącego roku 63-letni mieszkaniec Suchowoli - powiedziała Radiu Eska Joanna Szczepaniak z policji w Staszowie.

Zobacz też: Lekarz Andrzej K. zabił swoją żonę Dorotę. 35 ciosów nożem. Jest wyrok sądu

Służby pod nadzorem prokuratury wyjaśniają teraz wszystkie okoliczności zarówno napaści, jak i śmierci 63-latka. Wyniki sekcji zwłok pozwolą ustalić, co dokładnie doprowadziło do jego zgonu.

Toruńska policjantka bohaterką! Uratowała życie mężczyźnie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.