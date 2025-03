Znaleźli skarb blisko Sandomierza! Sensacyjne znalezisko

Skarb znaleziony w Zawichoście-Trójcy! Srebro w naczyniu zakopano tu tysiąc lat temu

Archeolodzy wykopali skarb w województwie świętokrzyskim! Jak informuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach Delegatura w Sandomierzu, odkrycia dokonano na początku marca tego roku w pasie drogowym remontowanej drogi wojewódzkiej 755 na odcinku przebiegającym przez Trójcę. To niewielka wieś pod Zawichostem, jakieś 20 kilometrów od Sandomierza. Znaleziska dokonali członkowie Nadwiślańskiej Grupy Poszukiwawczej Stowarzyszenia „Szansa”. Skarb to bryłki stopionego srebra schowane w glinianym naczyniu. Zostały nazwane "skarbem odlewnika", bo najprawdopodobniej zostały dawno temu zakopane przez rzemieślnika, który traktował je jako półprodukt do wyrobu srebrnych przedmiotów. Z jakichś powodów nigdy nie odkopał swojej własności. Na pewno nie domyślał się, że ktoś to zrobi dopiero dziesięć wieków później!

"19 różnej wielkości placków srebra o łącznej wadze prawie 0,7 kg"

"Jest to 19 różnej wielkości placków srebra o łącznej wadze prawie 0,7 kg, które były zakopane w niewielkim naczyniu glinianym. Na podstawie formy i sposobu zdobienia naczynia, w którym znajdowały się placki srebra, skarb ten można datować na XI w., najpewniej jego 1 połowę" - pisze w mediach społecznościowych Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach Delegatura w Sandomierzu. "Możemy z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że mamy do czynienia z półsurowcem srebrnym, być może pochodzącym z przetopionych monet bądź złomu srebrnego, ukrytym przez rzemieślnika – odlewnika bądź jubilera" - dodaje urząd. Wcześniej w Zawichoście-Trójcy dokonywano już odkryć archeologicznych. Poprzednio znaleziono fragmenty bryłek srebra i ołowiane paciorki, co wskazywało na istnienie w tych rejonach we wczesnym średniowieczu pracowni jubilerskich. To może oznaczać, że ziemia kryje tutaj jeszcze więcej skarbów!

