Bp Krzysztof Zadarko nowym biskupem koszalińsko-kołobrzeskim! Kim jest następca Zbigniewa Zielińskiego?

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-02-02 13:20

Diecezja koszalińsko-kołobrzeska ma nowego biskupa! Został nim bp Krzysztof Zadarko, dotychczasowy biskup pomocniczy, który od maja 2023 roku pełnił funkcję administratora diecezji. Kim jest nowy biskup, jakie ma doświadczenie i jakie wyzwania przed nim stoją?

Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła decyzję papieża Franciszka o mianowaniu bp. Krzysztofa Zadarki nowym biskupem koszalińsko-kołobrzeskim. Informacja ta została podana do publicznej wiadomości w katedrze w Koszalinie, podczas Mszy św. z okazji Dnia Życia Konsekrowanego.

Kim jest Krzysztof Zadarko?

Bp Krzysztof Zadarko jest duchownym diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Urodził się w Słupsku, a pochodzi z Ustki. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie w 1986 roku. Ma 65 lat. Od 2009 roku pełnił funkcję biskupa pomocniczego w Koszalinie, a od maja 2023 roku, po odejściu bp. Zbigniewa Zielińskiego do Poznania, był administratorem diecezji.

Przed objęciem funkcji biskupa pomocniczego, Krzysztof Zadarko zajmował różne stanowiska w diecezji, m.in. był rzecznikiem prasowym, dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego kurii oraz wykładowcą homiletyki w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie. Pracował także w Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii. W ramach Konferencji Episkopatu Polski (KEP) pełni funkcję przewodniczącego Rady ds. Migrantów i Uchodźców.

Kariera duchowna Krzysztofa Zadarki

Bp Krzysztof Zadarko urodził się 2 września 1960 roku w Słupsku. W 1980 roku zdał maturę w Technikum Elektrycznym w Słupsku, a następnie rozpoczął studia filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie-Paradyżu. W latach 1982-1986 studiował teologię w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie. Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja 1986 roku w Słupsku.

W latach 1986-1987 i 1990-1991 był wikariuszem w parafii katedralnej w Koszalinie i katechetą w Liceum Plastycznym. W latach 1987-1990 odbywał studia z homiletyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 2008 roku obronił doktorat z homiletyki na UKSW w Warszawie.

W latach 1990-2007 był wykładowcą homiletyki i zastosowania mass mediów w duszpasterstwie w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie. Pełnił tam również funkcję prefekta (1991-1994). Był dyrektorem koszalińskiej diecezjalnej rozgłośni radiowej (1992-1994), dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego (1995-2007) i rzecznikiem prasowym Kurii Biskupiej (2005-2007). Został mianowany kapelanem Jego Świątobliwości.

Ingres do katedry i dalsze plany

Informacje o ingresie bp. Krzysztofa Zadarki do koszalińskiej katedry zostaną podane w najbliższym czasie. Jako przewodniczący Rady ds. Migrantów i Uchodźców KEP oraz delegat KEP ds. Imigracji, nowy biskup będzie kontynuował pracę na rzecz migrantów i uchodźców w Polsce.

