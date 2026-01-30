Pijany ojciec awanturował się w szkole. Teraz może trafić za kratki

W Kołobrzegu doszło do skandalicznej sytuacji. Pijany 43-letni mężczyzna awanturował się w jednej ze szkół, gdzie przyszedł po swoje dziecko. Agresywne zachowanie mężczyzny i znieważenie policjantów skutkowało jego zatrzymaniem i postawieniem zarzutów. Ze swojego zachowania będzie tłumaczył się w sądzie.

Pijany ojciec wszczął awanturę i znieważył policjantów

Policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego zostali skierowani na interwencję do jednej ze szkół w Kołobrzegu, gdzie według zgłoszenia, po dziecko miał przyjść nietrzeźwy rodzic. Tego typu sytuacje są traktowane priorytetowo ze względu na bezpieczeństwo małoletnich.

Po przybyciu na miejsce, funkcjonariusze zastali 43-letniego mężczyznę, który przejawiał zachowania agresywne. Mężczyzna wszczynał awantury, nie wykonywał poleceń policjantów, a w ich kierunku kierował słowa obraźliwe i wulgarne. Jego zachowanie utrudniało przeprowadzenie interwencji i stwarzało zagrożenie dla porządku oraz bezpieczeństwa w placówce.

Zatrzymanie i zarzuty. Co grozi pijanemu awanturnikowi?

W związku z agresją i brakiem współpracy, mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do Policyjnego Dozoru Osób Zatrzymanych (PDOZ). Następnego dnia usłyszał zarzut znieważenia funkcjonariuszy publicznych.

Za czyn z art. 226 § 1 Kodeksu karnego grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku.

Policja ostrzega: Znieważanie funkcjonariuszy to przestępstwo

Policja przypomina, że znieważanie funkcjonariuszy publicznych jest przestępstwem, a agresja i brak poszanowania prawa, zwłaszcza w miejscach takich jak szkoły, spotykają się z natychmiastową i stanowczą reakcją służb.

Sprawa pijanego ojca z Kołobrzegu jest kolejnym przykładem na to, jak ważne jest przestrzeganie prawa i zachowanie trzeźwości umysłu, zwłaszcza w miejscach publicznych, gdzie przebywają dzieci.

