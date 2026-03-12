Bałtyk opada w rekordowym tempie. Takiej sytuacji nie było od ponad wieku

Historyczne minimum na polskim wybrzeżu

Rok 2026 rozpoczął się od niezwykłego zjawiska nad Morzem Bałtyckim. Obserwacje potwierdzają, że poziom wody spadł średnio o 67 centymetrów poniżej standardowych wartości, co stanowi najgłębszy tego typu regres od 1886 roku. Rezultaty tej sytuacji są doskonale widoczne na rodzimym wybrzeżu, między innymi w Darłowie, choć anomalia dotyka też innych nadmorskich miejscowości.

Morze ustępuje, poszerzając plaże

Spacerowicze odwiedzający ostatnio nadmorskie kurorty mogli dostrzec niecodzienny widok. Tradycyjnie zanurzone w toni drewniane ostrogi, których zadaniem jest ochrona brzegu przed niszczycielską siłą fal i sztormów, teraz w wielu miejscach sterczą wysoko ponad lustro wody. To więc dowód na to, jak bardzo obniżył się poziom Bałtyku. Wskutek tego zjawiska odsłoniły się rozległe połacie piasku, sprawiając, że plaże wydają się znacznie szersze niż w normalnych okolicznościach.

Eksperci z Instytutu Oceanologii PAN wskazują przyczynę

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez serwis gk24.pl, badacze jasno zaznaczają, że obecny stan rzeczy nie wynika z trwającej suszy czy ograniczonego dopływu wód rzecznych. Głównym powodem tego fenomenu jest specyficzny, przedłużający się układ warunków pogodowych nad tym obszarem.

Bursztyniarze korzystają z okazji nad Bałtykiem

Mimo że morze zauważalnie się cofa, łowcy bursztynów mają powody do zadowolenia. Jak się okazuje, ostatnie tygodnie na polskim wybrzeżu to prawdziwy raj dla poszukiwaczy bałtyckiego złota. Spacerowicze potrafią wrócić z plaży z całymi talerzami zebranego jantaru, co potwierdza trwające "złote żniwa".

