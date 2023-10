Liczne naruszenia

Ciężarówki "wagi ciężkiej". Jedna ważyła o 10 ton za dużo! Zaskakujące wyniki kontroli

SES 14:19 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Jak już sama nazwa wskazuje, samochody ciężarowe z reguły nie należą do najlżejszych. Są jednak normy, które powinny zostać zachowane. Kierowcy, których do kontroli zatrzymała Inspekcja Transportu Drogowego, nie zastosowali się do obowiązujących parametrów. Jeden z nich przekroczył dopuszczalną masę aż o 10 ton!