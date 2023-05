Dwa konie zginęły pod rozpędzoną ciężarówką. Kierowca nie miał szans, by zahamować

To się mogło źle skończyć

Był środek nocy, krótko po godz. 3:00. Nagle na jezdnię, przed jadącą ciężarówkę wybiegły trzy konie. Kierowca nie miał szans, by zahamować ciężkim pojazdem. Doszło do zderzenia.

- Na drogę wybiegły trzy konie wprost pod jadący w kierunku Koszalina samochód ciężarowy - informuje nadkom. Monika Kosiec z koszalińskiej policji. - Kierowca nie miał szans na uniknięcie zderzenia, w wyniku którego zginęły dwa konie. Jeden uciekł. Kierowca na szczęście nie odniósł obrażeń.

Mocno uszkodzony został pojazd, który nie nadawał się do dalszej jazdy. Doszło do wycieku paliwa. Porządkowanie miejsca wypadku trwało kilka godzin, co spowodowało duże utrudnienia w ruchu.

Wstępnie ustalono, że konie uciekły z jednego z gospodarstw w Starych Bielicach. Wciąż nie jest znany los trzeciego konia, który nie zginął pod kołami ciężarówki. Trwają poszukiwania zwierzęcia.

