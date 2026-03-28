Gigantyczny pożar masarni. Budynek stanął w płomieniach

Płomienie widoczne z daleka

Do dramatycznego zdarzenia doszło w piątek, 27 marca, tuż przed godziną 21. Ogień pojawił się w kompleksie budynków masarni i błyskawicznie się rozprzestrzenił. Gdy pierwsze zastępy straży pożarnej dotarły na miejsce, pożar był już w pełni rozwinięty.

Płomienie objęły całe poddasze oraz dach hali produkcyjnej o powierzchni około tysiąca metrów kwadratowych. Z budynku jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowało się trzech pracowników. Nikt nie został ranny.

Strażacy walczyli całą noc

Na miejscu działało kilkanaście zastępów straży pożarnej z powiatu sławieńskiego i okolic. Akcja była trudna, bo ogień szybko przenosił się po drewnianej konstrukcji dachu.

– Po przybyciu na miejsce stwierdzono rozwinięty pożar obejmujący całe poddasze oraz dach hali produkcyjnej o powierzchni około 1000 m². Przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej z obiektu ewakuowało się trzech pracowników – nie odnotowano osób poszkodowanych – przekazał w piątek wieczorem Dariusz Schacht z Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie.

Dogaszanie trwało do rana

W sobotni poranek strażacy wciąż pracowali na miejscu. Trwało dogaszanie pogorzeliska i rozbieranie nadpalonych elementów konstrukcji. Budynek został poważnie uszkodzony.

Co było przyczyną pożaru?

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do wybuchu ognia. Sprawę bada policja oraz biegli z zakresu pożarnictwa. Śledczy nie wykluczają żadnej hipotezy.

