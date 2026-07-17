Kiedyś stał w centrum wsi, dziś pochłania go Bałtyk. Z kościoła przetrwała jedna ściana

Historia kościoła św. Mikołaja w Trzęsaczu, który zbudowano z dala od morza

Kościół św. Mikołaja został wzniesiona na przełomie XIV i XV stulecia. Twórcy budowli z cegły absolutnie nie zakładali, że w przyszłości woda stanowić będzie dla niej jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Początkowo obiekt sakralny zlokalizowany był w samym środku miejscowości, a od brzegu Bałtyku oddzielał go pas lądu o szerokości niemal dwóch kilometrów. Zabytek ten stanowił flagowy przykład średniowiecznej architektury na Pomorzu Zachodnim.

Przez długie dziesięciolecia wierni z Trzęsacza bez przeszkód gromadzili się w tym miejscu na modlitwę. Z biegiem lat otoczenie świątyni ulegało jednak drastycznym przekształceniom. Krok po kroku wzburzone fale podmywały lokalne wybrzeże, sprawiając, że linia klifu nieubłaganie zbliżała się do parafialnych murów.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Została po nim tylko ściana. Bałtyk pochłania gotycki kościół [ZDJĘCIA]

7

Morze w Trzęsaczu pochłania ląd. Ostatnia msza w 1874 roku

Wiek XVIII i XIX to czas, kiedy miejscowa ludność z przerażeniem patrzyła na postępującą degradację wybrzeża. W połowie osiemnastego stulecia dystans między urwiskiem a murem wynosił zaledwie 58 metrów, by w kolejnych dekadach kurczyć się w zastraszającym tempie. Choć podejmowano liczne próby ratowania cennego zabytku, niszczycielski żywioł okazał się znacznie silniejszy od ludzkich starań. Definitywne zamknięcie świątyni nastąpiło w 1874 roku, kiedy to lokalny proboszcz odprawił w niej ostatnie nabożeństwo.

Kultowe polskie filmy i seriale dla dzieci i młodzieży z PRL-u. Przypomnij sobie te tytuły w quizie dla nostalgii! Pytanie 1 z 10 Jak miał na imię główny bohater filmu "Szatan z siódmej klasy"? Kornel Adam Michaś Następne pytanie

Atrakcje turystyczne w Trzęsaczu to nie tylko ruiny kościoła na klifie

Chociaż samotny mur nad morskim urwiskiem to najbardziej rozpoznawalna wizytówka tej nadmorskiej miejscowości, turyści znajdą tu również szereg innych propozycji na spędzenie wolnego czasu. W bezpośrednim sąsiedztwie zabytku wybudowano innowacyjną platformę obserwacyjną, gwarantującą spektakularny widok na bezkresny Bałtyk oraz szeroką plażę. Oprócz tego warto zajrzeć do Multimedialnego Muzeum na Klifie, gdzie nowoczesne technologie przybliżają dzieje regionu i procesy erozji brzegowej. Zwolennicy długich wędrówek chętnie wybierają tutejsze trasy spacerowe, a miłośnicy starych pociągów mogą skorzystać z przejazdu popularną Nadmorską Koleją Wąskotorową.