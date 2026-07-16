Lis znalazł się w śmiertelnej pułapce. Na pomoc przerażonemu zwierzęciu ruszyli strażacy

Lis w potrzasku

Do zdarzenia doszło w Drawsku Pomorskim. Zgłoszenie trafiło do strażaków z KP PSP, którzy otrzymali informację o lisie zaplątanym w siatkę. Zwierzę nie mogło się ruszyć, a każdy jego ruch tylko pogarszał sytuację. Mieszkanka, która zauważyła dramatyczną scenę, nie miała wątpliwości – trzeba działać natychmiast.

Akcja strażaków

Po przyjeździe na miejsce strażacy ostrożnie podeszli do uwięzionego zwierzęcia. Każdy ruch musiał być przemyślany, by nie wywołać paniki i nie pogłębić obrażeń. Udało się – lis został uwolniony z pułapki, a strażacy dokładnie sprawdzili jego stan. Na szczęście nie miał widocznych obrażeń.

Powrót na wolność

Po zakończeniu działań lis został wypuszczony w bezpiecznym miejscu, z dala od zabudowań. Zwierzę szybko oddaliło się w kierunku lasu. To kolejna interwencja pokazująca, że strażacy pomagają nie tylko ludziom, ale również dzikim zwierzętom, które często wpadają w tarapaty z powodu ludzkiej infrastruktury.

Strażacy ratują nie tylko ludzi

Takie akcje przypominają, jak ważna jest czujność mieszkańców i szybka reakcja służb. Dzięki zgłoszeniu i profesjonalnej pracy strażaków lis uniknął cierpienia, a być może nawet śmierci.

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