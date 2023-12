Trafił do aresztu

Do interwencji doszło 25 grudnia w Kołobrzegu, gdzie kitesurfer, pomimo trudnych warunków atmosferycznych postanowił wypłynąć w morze. Pogoda okazała się jednak silniejsza. Sportowiec miał ogromny problem z powrotem na brzeg. Na pomoc ruszyli ratownicy.

"Akcja nr 438: Zadysponowano BSR Kołobrzeg do kitesurfera, który nie może samodzielnie wrócić do brzegu. Święta nie są dla nas czasem odpoczynku. Łódź ratownicza pół w wodzie na pół w powietrzu" - napisał w serwisie X (dawniej Twitter) dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, Sebastian Kluska.

Do wpisu został dołączony film z akcji ratunkowej.

To jednak nie jedyna taka sytuacja, do której doszło w święta. Do dwóch podobnych zdarzeń doszło również na Zatoce Gdańskiej. Tam również potrzebna była pomoc w sprowadzeniu kitesurferów na brzeg.

Akcja nr 438: Zadysponowano BSR Kołobrzeg do kitesurfera, który nie może samodzielnie wrócić do brzegu. Święta nie są dla nas czasem odpoczynku. Łódź ratownicza pół w wodzie na pół w powietrzu 🫡🇵🇱🇵🇱Foto Paweł Depta BSR Kołobrzeg pic.twitter.com/7N9umZyvsv— Sebastian Kluska (@KluskaSebastian) December 25, 2023

