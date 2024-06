Koniec skomplikowanej inwestycji. Teraz w kilka minut można ominąć miasto

Tu padł krajowy rekord frekwencji. Prawie 65 procent wyborców poszło do urn

Ostatni blisko 5-kilometrowy fragment obwodnicy, od węzła Koszalin Wschód do węzła Sianów Zachód, został udostępniony kierowcom w sobotę, 15 czerwca.

- Ruch odbywa się jeszcze ze zwężeniem do jednej jezdni na 800-metrowej estakadzie, a drugą nitkę udostępnimy w ciągu najbliższych kilku tygodni - informuje Mateusz Grzeszczuk ze szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Ruch tranzytowy w całości omija miasto.

Cała obwodnica Koszalina i Sianowa, zrealizowana z dofinansowaniem z Funduszy UE w wysokości około 362 mln zł przy całkowitej wartości projektu blisko 1,3 mld zł i ma długość 20,2 km. Od 2019 roku funkcjonowały już odcinki o długości 12 km - od węzła Bielice do węzła Koszalin Wschód oraz węzeł Sianów Wschód. W lipcu ubiegłego roku została oddana do ruchu obwodnica Sianowa. Wraz z oddaniem ostatniego odcinka znacząco ułatwiliśmy podróż kierowcom i zmniejszyliśmy uciążliwości dla mieszkańców miasta. Przejazd od węzła Bielice do węzła Sianów Zachód przez Koszalin zajmował około 20 minut, a w godzinach szczytu jeszcze dłużej. Teraz drogą S6 ominięcie Koszalina zajmie mniej niż 10 minut.

Konieczność przeprojektowania drogi

Inwestycja napotkała na poważne problemy, które miały wpływ na jej realizację.

- Podczas realizacji prac w ramach pierwotnego kontraktu na budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa, na odcinku o długości 7,9 km od węzła Koszalin Wschód do Sianowa, natrafiono na odmienne warunki gruntowo-wodne od wcześniej stwierdzonych - tłumaczy Mateusz Grzeszczuk. - Teren musiał zostać dodatkowo szczegółowo przebadany, między innymi przez Państwowy Instytut Geologiczny. Szczególnie trudna i skomplikowana budowa podłoża, z wieloma poziomami wodonośnymi z napiętymi zwierciadłami wód gruntowych, uniemożliwiła wykonanie prac zgodnie z wcześniej opracowanym projektem budowlanym. Realizacja tego odcinka została w 2018 roku wyłączona z pierwotnego kontraktu i zlecono kompleksową aktualizację projektu budowlanego.

Efektem wykonywanych w latach 2019-2020 prac projektowych były zmiany w pierwotnych rozwiązaniach. Dotyczyły one zarówno technologii wzmocnień podłoża, ale przede wszystkim innego rozwiązania na przecięciu z linią kolejową Koszalin – Słupsk. Pierwotny projekt zakładał przejście drogi pod linią kolejową i wkopanie się w Górę Chełmską znajdującą się na wschód od Koszalina, gdzie w gruncie występuje woda pod ciśnieniem.

- Takie rozwiązanie nie było możliwe do realizacji, dlatego zdecydowano się na budowę estakady o długości 800 metrów nad obszarem o najgorszych warunkach gruntowo-wodnych - podkreśla przedstawiciel GDDKiA. - Pod koniec 2020 roku został ogłoszony przetarg na dokończenie obwodnicy zgodnie ze zaktualizowanym projektem.

Umowa na dokończenie obwodnicy została podpisana z konsorcjum, którego liderem jest firma Polbud Pomorze w lipcu 2021 roku. Następnie ruszyły prace budowlane przy obwodnicy. W ich ramach nie tylko były wykonywane roboty drogowe oraz estakada ES-119, ale także pozostałe siedem obiektów mostowych, niektóre z nich były częściowo wykonane w ramach poprzedniego kontraktu. Dzięki zrealizowaniu węzła Sianów Zachód możliwe było w lipcu ubiegłego roku oddanie do ruchu obwodnicy Sianowa o długości 5,5 km. Główny element inwestycji, estakada ES-119 powstawała przy wykorzystaniu dwóch metod budowy, nasuwania podłużnego i metody nawisowej. Filary estakady mają wysokość do 14,5 metra.

- Wszelkie obciążenia próbne wypadły pomyślnie, co świadczy o tym, że zastosowane rozwiązania techniczne pozwoliły na zrealizowanie inwestycji nawet przy tak trudnej i skomplikowanej budowie podłoża - dodaje Mateusz Grzeszczuk.

Po udostępnieniu do ruchu ostatniego odcinka obwodnicy Koszalina, o długości 4,6 km, będą jeszcze kontynuowane prace poza jezdniami głównymi. Kończony będzie przepust na drodze dojazdowej oraz prace przy drogach lokalnych prowadzących do wiaduktu WD-117.

- Południowa nitka estakady ES-119, gdzie musi jeszcze zostać wykonana nawierzchnia oraz roboty wykończeniowe, powinna być gotowa w ciągu kilku tygodni - mówi Mateusz Grzeszczuk. - Zakończenie całości prac przy obwodnicy nastąpi na początku sierpnia.

Powstaje dalsza część S6 do Gdańska

Po oddaniu do ruchu obwodnicy Koszalina droga S6 kończy się za Sianowem, ale realizacja S6 jest kontynuowana. W budowie są odcinki Sianów – Sławno i Sławno – Słupsk o łącznej długości 46 km. Trwają zarówno prace drogowe, jak i mostowe, rozpoczęło się wykonywanie podbudów bitumicznych. W wielu miejscach zostały wprowadzone tymczasowe organizacje ruchu i kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie przyszłego roku. Trwa również budowa odcinków S6 w województwie pomorskim. Powstaje tu druga jezdnia obwodnicy Słupska oraz cztery odcinki realizacyjne od Słupska do trasy kaszubskiej. Całość połączenia S6 do Gdańska ma być gotowa w I połowie 2026 roku.

