Makabra! Odgryziona ludzka dłoń na terenie pensjonatu

Starsza pani wyszła na grzyby i przeżyła chwile grozy. To się mogło źle skończyć!

Ustronie Morskie. Odgryziona ludzka dłoń na terenie pensjonatu

Jak informuje polsatnews.pl o szokującym znalezisku poinformował służby właściciel ośrodka. Dłoń leżała na trawniku pomiędzy domkami. Mężczyzna nie chciał rozmawiać na ten temat z dziennikarzami.

Głos w sprawie zabrał natomiast rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. - Już w tej chwili wiadomo, że jest to ręka ludzka, należąca do osoby dorosłej, w pewnym już stanie rozkładu. Widnieją na niej ślady ugryzień dokonanych przez zwierzęta – powiedział prok. Ryszard Gąsiorowski.

Jak wyjaśnił, dłoń musiała należeć do zmarłej osoby zaginionej lub bezdomnej. Na posesję musiało zawlec je dzikie zwierzę, które wcześniej odgryzło fragment kończyny od reszty ciała. Służby wykluczają wstępnie morderstwo. Są to jednak na razie wstępne ustalenia. Śledczy zlecili badania w laboratorium. Konieczne będzie też odnalezienie zwłok osoby, do której dłoń należała. Mudnurowi będą musieli przeszukać w tym celu okoliczne lasy.