Marokańczyk w opałach. Za to, co zrobił, trafił do ośrodka

Pogranicznicy w akcji

Marokańczyk w opałach. Za to, co zrobił, trafił do ośrodka

Nie posiadał prawa pobytu w Polsce, jednak spróbował obejść to w "sprytny" sposób. Nie udało się. Kołobrzescy pogranicznicy okazali się sprytniejsi od "kreatywnego" Marokańczyka. Dodatkowo wyszło na jaw, że to nie jedyne przewinienie obcokrajowca, wobec którego, na drugim końcu Polski toczy się postępowanie w sprawie zobowiązania do powrotu.