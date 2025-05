Martwa foka na plaży. To kolejny taki przypadek w bardzo krótkim czasie

Sprawa "Krwawego Tulipana" w Sądzie Najwyższym. Co dalej z bestią z Kołobrzegu?

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy poranek, 12 maja. Przy brzegu, w pobliżu zejścia na plażę przy ul. Reymonta, spacerowicz natknął się na martwą fokę. Jak informuje portal miastokolobrzeg.pl, ciało zwierzęcia zostało wyrzucone na brzeg przez morze. Na miejsce natychmiast wezwano odpowiednie służby, które potwierdziły zgon zwierzęcia. Do akcji włączył się również Błękitny Patrol, który wspólnie ze strażą miejską zabezpieczył ciało zwierzęcia do czasu przybycia specjalistów z trójmiejskiego oddziału WWF.

Jak przekazał Sebastian Warszewski z Błękitnego Patrolu WWF w rozmowie z TVN24, sprawa została przekazana do dalszych analiz, które mają pomóc ustalić przyczynę śmierci foki.

- Ciało wyłowiono i zabezpieczono do badań. Był to samiec, duży osobnik, we wstępnym stanie rozkładu - mówi Sebastian Warszewski. - Nie wiadomo, jak długo dryfował martwy. Jego wiek będzie można określić dopiero po badaniach zębów.

Niepokój budzi fakt, że to druga martwa foka znaleziona w tym roku. Miesiąc wcześniej zwierzę zostało odnalezione niemal w tym samym miejscu.

W Morzu Bałtyckim występują trzy gatunki fok: foka szara, foka pospolita oraz foka obrączkowana.

Foka szara (Halichoerus grypus) – największy i najliczniejszy gatunek foki w Bałtyku. Dorosłe osobniki osiągają nawet 2,5 metra długości i ważą do 300 kg. Charakteryzują się długą, wydłużoną głową i szarym ubarwieniem z ciemnymi plamami. Najczęściej spotykane są w północnych rejonach Bałtyku, ale coraz częściej pojawiają się także na polskim wybrzeżu, zwłaszcza w okolicach Helu i Ustki.

Foka pospolita (Phoca vitulina) – mniejsza od foki szarej, ma krępą sylwetkę i zaokrągloną głowę. Osiąga do 1,8 metra długości i waży do 130 kg. Preferuje spokojne zatoki i estuaria. Występuje głównie w zachodniej części Bałtyku, w okolicach Danii i Niemiec.

Foka obrączkowana (Pusa hispida) – najmniejsza z bałtyckich fok, mierzy do 1,5 metra i waży do 100 kg. Jej cechą charakterystyczną są jasne pierścienie na ciemnym futrze. Występuje głównie w północno-wschodniej części Bałtyku, zwłaszcza w rejonie Zatoki Fińskiej i Zatoki Botnickiej.

Obecnie populacja fok w Bałtyku stopniowo się odradza dzięki działaniom ochronnym. Szacuje się, że foka szara liczy około 40–50 tys. osobników, foka pospolita – około 10 tys., a foka obrączkowana – ok. 8–10 tys., jednak jest zagrożona z powodu zmian klimatycznych i topnienia lodu, niezbędnego do rozmnażania.

Foka znaleziona na plaży w Kołobrzegu, najprawdopodobniej była przedstawicielem tego pierwszego gatunku.

