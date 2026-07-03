Mężczyzna zginął pod kołami pociągu. Tragedia pod Białogardem

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-07-03 9:08

Dramatyczne sceny rozegrały się w czwartek, 2 lipca, na przejeździe kolejowym przy ulicy Wrocławskiej w Białogardzie. Mężczyzna wszedł na tory w chwili, gdy nadjeżdżał pociąg. Uderzenie było tak potężne, że nie miał żadnych szans na przeżycie. Ruch kolejowy w regionie został sparaliżowany.

Znak STOP i krzyż św. Andrzeja przy torach, po których pędzi pociąg. O tragedii w Białogardzie przeczytasz na SE.
Autor: Nowaczyk/ Shutterstock

Śmierć na przejeździe

Do tragedii doszło tuż po południu. W rejonie przejazdu kolejowego na ul. Wrocławskiej mężczyzna znalazł się na torach w momencie, gdy z ogromną prędkością nadjeżdżał pociąg. Maszynista nie miał możliwości zatrzymania składu.

Jak przekazała w rozmowie z TVN24 asp. Kinga Plucińska‑Gudełajska z białogardzkiej policji, ofiara zginęła na miejscu. Jej tożsamość wciąż pozostaje nieznana.

Pociągi stanęły. Utrudnienia dla setek pasażerów

W zdarzeniu brał udział pociąg Intercity relacji Ustka – Przemyśl. Po wypadku ruch na odcinku Białogard – Podborsko został całkowicie wstrzymany. Kolejne składy utknęły na trasie, a przewoźnicy wprowadzili komunikację zastępczą.

Odwołano m.in. kursy:

  • IC „Staszic” na odcinku Tychowo–Białogard,
  • TLK „Pułaski” na tym samym fragmencie trasy.

Polregio również wstrzymało swoje połączenia w regionie.

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Śledczy badają każdy szczegół

Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali policjanci, technicy kryminalistyki i prokurator. Zabezpieczane są nagrania z kamer, analizowane ślady na torach i przy przejeździe. Nie wiadomo, czy był to tragiczny wypadek, czy mężczyzna wszedł na tory celowo.

Maszynista był trzeźwy, a pasażerowie nie odnieśli żadnych obrażeń.

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Telefon zaufania dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym 116 123 - czynny całodobowo 7 dni w tygodniu, 116sos.pl
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212
  • pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

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