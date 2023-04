i Autor: Grzegorz Kluczyński Zdjęcie ilustracyjne

Makabra w Kołobrzegu!

Na podłodze leżały rozkładające się zwłoki kobiety. Jej brat w tym czasie oglądał telewizję

Historia dosłownie jak z horroru. 60-letni mężczyzna przez co najmniej kilka tygodni mieszkał ze zwłokami swojej siostry. Ciało kobiety leżało na podłodze, a mężczyzna zachowywał się tak, jakby nic się nie stało. Gdy do drzwi mieszkania zapukała policja, on oglądał telewizję!