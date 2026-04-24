Na ten sklep czekają tysiące klientów. Znana sieć szuka pracowników, ale nie podaje kluczowej informacji

Spis treści
Nowy gigant handlowy w Koszalinie
Sklep powstaje w Galerii Forum w Koszalinie, której otwarcie zaplanowano najpóźniej do końca 2027 roku. To właśnie tam pojawi się kolejna polska lokalizacja Primarka – marki, która w każdym mieście wywołuje ogromne zainteresowanie. W Warszawie, Poznaniu czy Krakowie klienci ustawiali się w kolejkach jeszcze przed przecięciem wstęgi, a nagrania z otwarć regularnie trafiały do mediów społecznościowych.
Kogo szukają? Oferty pracy już dostępne
W ofertach rekrutacyjnych opublikowanych na oficjalnej stronie sieci, pojawiły się dwa kluczowe stanowiska: Manager oraz Store Manager. Oba obejmują pełny etat i umowę o pracę.
Manager
Praca zmianowa, jeden wolny weekend w miesiącu.
Najważniejsze obowiązki:
- prowadzenie działu sklepu jak „mini-biznesu”,
- realizacja celów sprzedażowych i analiza danych,
- zarządzanie zespołem i budowanie kultury współpracy,
- nadzór nad operacjami sklepu – kasami, ekspozycją, procesami,
- wdrażanie nowych rozwiązań i optymalizacja działań.
Wymagania:
- doświadczenie kierownicze w retailu,
- umiejętność prowadzenia zespołu kilkunasto- lub kilkudziesięcioosobowego,
- kompetencje analityczne i interpersonalne,
- gotowość do pracy zmianowej i w weekendy,
- mile widziany angielski.
Store Manager
To stanowisko najwyższego szczebla – pełna odpowiedzialność za sklep.
Najważniejsze obowiązki:
- tworzenie i realizacja strategii sklepu,
- zarządzanie zespołem ok. 100 pracowników i 10–15 managerów,
- analiza rynku i konkurencji,
- współpraca z działem HR,
- wdrażanie innowacji i reprezentowanie marki lokalnie.
Wymagania:
- min. 6 lat doświadczenia kierowniczego w handlu detalicznym,
- doświadczenie jako Area/Regional Manager lub kierownik dużego sklepu,
- zaawansowany angielski,
- gotowość do pracy w dynamicznym środowisku.
Brak informacji o wynagrodzeniu – a to obowiązek!
W ogłoszeniach nie podano jednak bardzo istotnej informacji, a mianowicie widełek płacowych, choć od 2023 roku obowiązuje przepis nakazujący ujawnianie wynagrodzenia w każdej ofercie pracy. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy, pracodawca musi wskazać minimalne i maksymalne wynagrodzenie brutto, jakie jest gotów zaoferować na danym stanowisku. Przepis ma zwiększać przejrzystość rynku pracy i ograniczać nierówności płacowe. Brak tej informacji w tak dużej rekrutacji może budzić wątpliwości kandydatów.
Fenomen Primarka – dlaczego ludzie ustawiają się w kolejkach?
Primark to marka, która w Europie Zachodniej urosła do rangi kultowego miejsca zakupów: ogromne, wielopoziomowe sklepy, niskie ceny, szybka rotacja kolekcji i charakterystyczny „łowczy” klimat zakupów, w którym każdy liczy na okazję. W Polsce sieć działa już m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Łodzi i Wrocławiu, a każde otwarcie przyciąga tłumy.
To połączenie niskich cen, szerokiego asortymentu — od ubrań i dodatków po kosmetyki i akcesoria domowe — oraz braku sprzedaży online sprawia, że dla wielu zakupy w Primarku stają się wydarzeniem samym w sobie. Klienci przychodzą „na polowanie”, a kolejki przed sklepami stały się już elementem rozpoznawczym marki.
Koszalin czeka na otwarcie
Nowy sklep w Galerii Forum ma być jednym z największych w regionie i przyciągnąć klientów z całego Pomorza Środkowego. Rekrutacja trwa, a przygotowania do otwarcia wchodzą w kluczową fazę.