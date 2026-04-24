Na ten sklep czekają tysiące klientów. Znana sieć szuka pracowników, ale nie podaje kluczowej informacji

Grzegorz Kluczyński
2026-04-24 11:21

Koszalin szykuje się na jedno z najbardziej wyczekiwanych otwarć handlowych ostatnich lat. W Galerii Forum powstaje sklep, który w innych miastach przyciąga tłumy i generuje gigantyczne kolejki. Teraz ruszyła rekrutacja – poszukiwani są managerowie i managerki różnych szczebli. Niestety w ogłoszeniu brakuje jednej, bardzo istotnej informacji, co może budzić pewne wątpliwości.

Nowy gigant handlowy w Koszalinie

Sklep powstaje w Galerii Forum w Koszalinie, której otwarcie zaplanowano najpóźniej do końca 2027 roku. To właśnie tam pojawi się kolejna polska lokalizacja Primarka – marki, która w każdym mieście wywołuje ogromne zainteresowanie. W Warszawie, Poznaniu czy Krakowie klienci ustawiali się w kolejkach jeszcze przed przecięciem wstęgi, a nagrania z otwarć regularnie trafiały do mediów społecznościowych.

Kogo szukają? Oferty pracy już dostępne

W ofertach rekrutacyjnych opublikowanych na oficjalnej stronie sieci, pojawiły się dwa kluczowe stanowiska: Manager oraz Store Manager. Oba obejmują pełny etat i umowę o pracę.

Manager

Praca zmianowa, jeden wolny weekend w miesiącu.

Najważniejsze obowiązki:

  • prowadzenie działu sklepu jak „mini-biznesu”,
  • realizacja celów sprzedażowych i analiza danych,
  • zarządzanie zespołem i budowanie kultury współpracy,
  • nadzór nad operacjami sklepu – kasami, ekspozycją, procesami,
  • wdrażanie nowych rozwiązań i optymalizacja działań.

Wymagania:

  • doświadczenie kierownicze w retailu,
  • umiejętność prowadzenia zespołu kilkunasto- lub kilkudziesięcioosobowego,
  • kompetencje analityczne i interpersonalne,
  • gotowość do pracy zmianowej i w weekendy,
  • mile widziany angielski.

Store Manager

To stanowisko najwyższego szczebla – pełna odpowiedzialność za sklep.

Najważniejsze obowiązki:

  • tworzenie i realizacja strategii sklepu,
  • zarządzanie zespołem ok. 100 pracowników i 10–15 managerów,
  • analiza rynku i konkurencji,
  • współpraca z działem HR,
  • wdrażanie innowacji i reprezentowanie marki lokalnie.

Wymagania:

  • min. 6 lat doświadczenia kierowniczego w handlu detalicznym,
  • doświadczenie jako Area/Regional Manager lub kierownik dużego sklepu,
  • zaawansowany angielski,
  • gotowość do pracy w dynamicznym środowisku.

Brak informacji o wynagrodzeniu – a to obowiązek!

W ogłoszeniach nie podano jednak bardzo istotnej informacji, a mianowicie widełek płacowych, choć od 2023 roku obowiązuje przepis nakazujący ujawnianie wynagrodzenia w każdej ofercie pracy. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy, pracodawca musi wskazać minimalne i maksymalne wynagrodzenie brutto, jakie jest gotów zaoferować na danym stanowisku. Przepis ma zwiększać przejrzystość rynku pracy i ograniczać nierówności płacowe. Brak tej informacji w tak dużej rekrutacji może budzić wątpliwości kandydatów.

Fenomen Primarka – dlaczego ludzie ustawiają się w kolejkach?

Primark to marka, która w Europie Zachodniej urosła do rangi kultowego miejsca zakupów: ogromne, wielopoziomowe sklepy, niskie ceny, szybka rotacja kolekcji i charakterystyczny „łowczy” klimat zakupów, w którym każdy liczy na okazję. W Polsce sieć działa już m.in. w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Łodzi i Wrocławiu, a każde otwarcie przyciąga tłumy.

To połączenie niskich cen, szerokiego asortymentu — od ubrań i dodatków po kosmetyki i akcesoria domowe — oraz braku sprzedaży online sprawia, że dla wielu zakupy w Primarku stają się wydarzeniem samym w sobie. Klienci przychodzą „na polowanie”, a kolejki przed sklepami stały się już elementem rozpoznawczym marki.

Koszalin czeka na otwarcie

Nowy sklep w Galerii Forum ma być jednym z największych w regionie i przyciągnąć klientów z całego Pomorza Środkowego. Rekrutacja trwa, a przygotowania do otwarcia wchodzą w kluczową fazę.

