Nadmorskie uzdrowisko w PRL-u. Jak wypoczywali kuracjusze?

Wybrano najpiękniejsze miasto nadmorskie w Polsce. To popularne uzdrowisko!

Współcześnie uzdrowiska cieszą się dużą popularnością - przyciągają zarówno kuracjuszy, jak i turystów, którzy szukają ukojenia w spokojnych lokalizacjach. W czasach PRL-u miejscowości tego typu również był chętnie odwiedzane przez społeczeństwo - wczasy dla wielu osób były wówczas momentem dla siebie i chwilą wytchnienia od codziennej rzeczywistości. Jednym z najbardziej znanych kurortów była nadmorska miejscowość, która dziś kojarzy się nam z solanką i sanatoriami. Mowa oczywiście o Kołobrzegu, który, choć oficjalny status uzdrowiska uzyskał w 2005 roku, to już w PRL-u pełnił funkcję ważnego ośrodka leczniczego i wypoczynkowego nad Bałtykiem.

Uzdrowisko Kołobrzeg w PRL-u. Nadmorska stolica kuracjuszy

Po II wojnie światowej Kołobrzeg był niemalże doszczętnie zniszczony, lecz z czasem udało się odbudować miejscowość, a PRL-owska władza dostrzegła w mieście potencjał pod kątem ośrodka leczniczego. Już w latach 60. XX wieku decyzją Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów PRL przystąpiono do przywrócenia miastu funkcji uzdrowiskowej.

Na miejscu zaczęło powstawać coraz to więcej obiektów uzdrowiskowych i domów wczasowych, do których przybywali kuracjusze. Popularną placówką było wówczas Sanatorium Uzdrowiskowe Bałtyk, które powstało w 1964 r. Ośrodek po dziś dzień znajduje się przy samej plaży oraz nieopodal molo, co jest jego ogromnym atutem.

Wypoczynek w Kołobrzegu większości odwiedzającym upływał pod znakiem relaksu na plaży, lecz nie tylko. W ośrodkach uzdrowiskowych przeprowadzano liczne zabiegi lecznicze, do których wykorzystywano także słynną po dziś dzień kołobrzeską solankę.

W galerii zdjęć poniżej znajdziecie archiwalne fotografie Kołobrzegu z okresu PRL-u. Zachęcamy do sprawdzenia i wspominania!

