Do zdarzenia doszło pod koniec grudnia. Dyżurny sławieńskiej policji otrzymał zgłoszenie o włamaniu do jednego z kościołów na terenie gminy Postomino. Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że sprawca wszedł do wnętrza kościoła w Pieszczu, po uprzednim wybiciu szyby w oknie, a następnie dokonał kradzieży sprzętu nagłośniającego. Straty zostały wycenione na 7 tysięcy złotych.

Następnego dnia po zdarzeniu policjanci zostali powiadomieni o tym, że w tej samej miejscowości w nocy doszło do uszkodzenia dwóch motocykli. Pokrzywdzeni wycenili straty na ponad 3 tysiące złotych.

Sprawami tajemniczych przestępstw zajęli się sławieńscy kryminalni.

- W wyniku intensywnej pracy operacyjnej ustalili, że za oba zdarzenia odpowiedzialny jest 27-letni mieszkaniec gminy Postomino - mówi st. asp. Kinga Warczak z komendy w Sławnie. - Mężczyzna został zatrzymany. Przyznał się do popełnienia czynów.

Sprzęt nagłaśniający został odzyskany. Jak się okazało, sprawca ukrył skradzione rzeczy na pobliskim polu.

Teraz 27-latek za swoje zachowanie będzie tłumaczył się przed sądem. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 10 lat więzienia.

Nie wystarczyło włamanie do kościoła w Pieszczu. Zniszczył jeszcze dwa motocykle!

