Niezwykła przemiana pomnika polskiego polityka. Teraz widać podobieństwo

Gdy został odsłonięty w 2017 roku, trzeba było się bardzo wysilić, by dostrzec jakiekolwiek podobieństwo do polityka, który zginął tragicznie w katastrofie smoleńskiej. Rzeźba Przemysława Gosiewskiego, która stanęła w Dąbkach (woj. zachodniopomorskie) u wielu osób wywoływała konsternację. Niektórzy w monumencie dopatrywali się podobieństwa do jednego z prezydentów USA. Dziś to już przeszłość. Pomnik przeszedł spektakularną metamorfozę, zdecydowanie na plus.