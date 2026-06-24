Nowoczesne rozwiązania w drawskim szpitalu. Robot zoperuje kolano

Robot chirurgiczny zmienia zasady gry

W placówce trwa instalacja zaawansowanego systemu robotycznego, który będzie wykorzystywany do alloplastyki stawu kolanowego. To zabiegi, które wymagają ogromnej precyzji – a robot pozwala ją zwiększyć nawet kilkukrotnie.

Jak podkreśla Beata Staniaszczyk z American Heart of Poland, drawski szpital będzie pierwszym w województwie zachodniopomorskim i dopiero siódmym w całej Polsce, który dysponuje takim urządzeniem. To ogromny skok technologiczny dla regionu.

Szkolenia ruszają już w lipcu

Zanim robot stanie przy stole operacyjnym, przeszkolony musi zostać cały zespół. Kursy certyfikacyjne obejmą zarówno ortopedów, jak i pielęgniarki oraz techników operacyjnych.

– Kursy certyfikacyjne odbędą się w lipcu, a pierwszy zabieg planujemy wykonać w pierwszej połowie sierpnia – zapowiada ordynator oddziału ortopedii, lek. Artur Bednarz.

Jak działa robot? Analizuje, planuje, pomaga

System robotyczny nie zastępuje chirurga, ale działa jak jego superprecyzyjne narzędzie. Analizuje parametry anatomiczne pacjenta, pomaga zaplanować przebieg operacji, ustawić implant i odwzorować naturalną biomechanikę stawu.

To oznacza dla pacjentów:

mniejsze ryzyko powikłań,

dokładniejsze dopasowanie implantu,

szybszy powrót do sprawności.

Korzyści dla mieszkańców i żołnierzy

Szpital w Drawsku Pomorskim obsługuje mieszkańców sześciu powiatów, turystów odwiedzających Pojezierze Drawskie oraz żołnierzy stacjonujących na poligonie. Nowoczesny robot to więc realna poprawa dostępności do wysokospecjalistycznych zabiegów dla tysięcy osób.

AHP i Scanmed rozwijają sieć nowoczesnych placówek

Grupa AHP i Scanmed, zarządzająca drawskim szpitalem, prowadzi w Polsce 60 placówek medycznych – od szpitali wielospecjalistycznych po centra kardiologii i uzdrowiska. Oprócz leczenia prowadzi także działania edukacyjne i profilaktyczne we współpracy z Fundacją „Z sercem do Pacjenta”.

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