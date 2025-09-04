Olek obudził rodziców i uratował całą rodzinę z pożaru! 11-letni bohater z Pustar nagrodzony

Była trzecia nad ranem. W domu państwa Chaberów wszyscy spali, gdy nagle do sypialni rodziców wbiegł 11-letni Olek. Bez chwili wahania wypalił: "Palimy się!". W ten sposób chłopiec uratował całą rodzinę przed wielką tragedią.

11-latek uratował całą rodzinę z pożaru

Do zdarzenia doszło w nocy z 23 na 24 czerwca w Pustarach pod Kołobrzegiem. Na początku mama i tata myśleli, że to zły sen. Ale kiedy zapalili światło i zobaczyli twarz syna, zrozumieli, że dzieje się coś strasznego. W powietrzu czuć było dym, a przez okno widać było już ogień trawiący elewację domu.

– To była kwestia minut, a pożar zająłby cały budynek. Olek zachował się tak, jak nie zachowałby się niejeden dorosły – bez paniki, bez strachu. Jego ton nie znosił sprzeciwu. To nasz bohater – mówi ojciec Olka, Łukasz Chaber.

Pożar najprawdopodobniej wybuchł przy kominie, tuż obok pokoju Olka. To właśnie tam chłopiec poczuł gryzący smród palonego styropianu i zobaczył języki ognia. Dzięki jego błyskawicznej reakcji wszyscy domownicy zdążyli uciec i wezwać pomoc.

Olek uhonorowany przez Komendanta Głównego PSP

Za odwagę chłopiec został odznaczony przez Komendanta Głównego PSP medalem „Iuvenis Forti”, przyznawanym młodym ludziom, którzy swoją postawą ratują życie i zdrowie innych. O uhonorowanie młodego bohatera zabiegali strażacy z Kołobrzegu, którzy brali udział w akcji gaśniczej.

11-letni Olek z Pustar to prawdziwy bohater. Gdyby nie on, cała rodzina mogłaby spłonąć żywcem!

