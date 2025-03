i Autor: KPP Kołobrzeg Pędził volkswagenem przed nadmorski kurort jak wariat. 44-latek mógł kogoś zabić

Szczyt bezmyślności

Pędził volkswagenem przez nadmorski kurort jak wariat. 44-latek mógł kogoś zabić

To skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie mogło doprowadzić do tragedii. 44-letni mieszkaniec Grzybowa pędził swoim volkswagenem z prędkością 105 km/h w terenie zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Brawurowa jazda zakończyła się interwencją kołobrzeskiej drogówki.