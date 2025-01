Perła nadmorskich uzdrowisk zniszczona. Apokaliptyczna pogoda dała się we znaki

Bronił córkę przed pijanym 33-latkiem. Chwilę później napastnik już nie żył. Co wykazała sekcja zwłok?

Załamanie pogodowe na wybrzeżu. Sztormy nie odpuszczały

W ostatnich dniach, a w szczególności podczas weekendu (11-12.01.2025) pogoda na północy Polski nie należała do najlepszych. Do naszego kraju dotarł mróz, śnieg, a nad Bałtykiem nie obyło się bez sztormu. Silne wiatry wywołały przerażenie nie tylko wśród mieszkańców, ale i kuracjuszy, którzy przebywali w miejscowościach uzdrowiskowych, w tym w Kołobrzegu. Morskie fale nie miały litości dla kołobrzeskiej atrakcji, która niestety nie podołała silnym podmuchom.

Uzdrowiskowa miejscowość liczy zniszczenia. Pogoda uszkodziła kołobrzeską perełką

Kołobrzeg to perełka wśród uzdrowisk nadbałtyckich, do której zarówno latem, jak i zimą przybywa wielu kuracjuszy. Ci, którzy swoje turnusy odbywali w pierwszej połowie stycznia, mieli okazję zobaczyć, jak wygląda miasto podczas sztormu. Jak można się domyślać, nie było to nic przyjemnego i na szczęście obyło się bez poważniejszych zniszczeń budynków, w tym ośrodków sanatoryjnych. Uszkodzeń nie uniknęło niestety kultowe molo kołobrzeskie, po którym uwielbiają spacerować odwiedzający.

Cofka wepchnęła wodę w głąb lądu i było trochę wody na bulwarach i w porcie rybackim. Jeśli chodzi o straty to zmyło nam z plaż podesty dla osób niepełnosprawnych - w kilku miejscach. Na samym molo, na głowicy (czyli na samym końcu) pojawiły się pęknięcia i ubytki betonu. Szkody zostały zgłoszone do ubezpieczyciela. Zniszczona została tez jedna zabawka dla dzieci posadowiona na plaży - mówił rzecznik prasowy miasta Kołobrzeg Michał Kujaczyński, cytuje portal wiadomosci.radiozet.pl.

Sztorm nawiedził również Sopot, gdzie także zostało uszkodzone molo. Teraz więc pozostaje czekać na naprawę zniszczeń i liczyć na to, iż ponowne załamania pogodowe nie będą miały już miejsca.