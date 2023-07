Tragiczny wypadek w Borkowicach. Pociąg uderzył w auto z sześcioma osobami! Jedna osoba nie żyje, czwórka dzieci w szpitalu

Wypadek w Borkowicach na przejeździe kolejowym. Jedna osoba nie żyje

W środę, 5 lipca około godz. 20:48 służby otrzymały informację o wypadku z udziałem samochodu osobowego i pociągu relacji Kraków-Kołobrzeg na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Borkowicach na stacji Miłogoszcz (pow. koszaliński). - Doszło do zderzenia pociągu z samochodem osobowym, którym podróżowało 6 osób - dwie z nich to osoby dorosłe, pozostała czwórka to dzieci. Niestety, jedna osoba nie żyje - informuje dyżurny ze stanowiska kierowania KM PSP w Koszalinie. Jak wynika z naszych ustaleń, ofiarą jest kierowca, co potwierdza nadkom. Monika Kosiec, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. - Samochód marki mercedes nie zatrzymał się przed przejazdem bez zapór. Wówczas doszło do zderzenia - opisuje zapytana o przyczynę wypadku. Jak dodaje, poszkodowana kobieta wraz z czwórką dzieci została przetransportowana do szpitala. Cała szóstka to obywatele Niemiec. Wedle naszych nieoficjalnych ustaleń, najmłodsza osoba poszkodowana w tym wypadku ma 2 lub 3 latka.

Akcja służb na miejscu trwa. Policja pracuje pod nadzorem prokuratora.

Wypadek na przejeździe kolejowym w Borkowicach. Zobacz zdjęcia