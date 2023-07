Jechali autem z czwórką dzieci, mieli dwa kilometry do celu. Na przejeździe doszło do tragedii

Koszmar!

Borkowice. W auto z sześcioosobową rodziną uderzył pociąg. "Mieli dwa kilometry do celu"

Wracamy do tragedii, która wydarzyła się na przejeździe kolejowym w Borkowicach na stacji Miłogoszcz w środę (5 lipca) wieczorem. W samochód marki mercedes z sześcioma osobami na pokładzie uderzył pociąg relacji Kraków-Kołobrzeg. W wyniku zdarzenia kierowca zginął na miejscu, zaś pięć osób, w tym czworo dzieci, trafiło do szpitala. Mamy najnowsze informacje dotyczące stanu poszkodowanych osób. Wiemy również, że do tragedii doszło tuż przed zakończeniem podróży przez rodzinę z Niemiec.