Podczas spaceru zadzwonił do żony. Po tym, co usłyszała, wezwała policję

Do zdarzenia doszło w ubiegły czwartek, 26 stycznia. Około godz. 13:30 policjanci ze Złocieńca otrzymali zgłoszenie od zdenerwowanej kobiety, która twierdziła, że jej 67-letni mąż wyszedł na spacer i w pewnym momencie zadzwonił do niej, bełkocząc do słuchawki, co mogło świadczyć o tym, że dzieje się coś złego.

W związku z tym, iż istniało realne zagrożenie dla życia i zdrowia mężczyzny, policjanci natychmiast ruszyli na poszukiwania 67-latka. Na terenie amfiteatru, przy korcie tenisowym zauważyli siedzącego mężczyznę odpowiadającego rysopisowi ze zgłoszenia.

Jak się okazało, mężczyzna miał niedowład prawej strony ciała, zaburzenia mowy i równowagi, co mogło wskazywać na udar mózgu. Policjanci natychmiast wezwali pogotowie, które przetransportowało 67-latka do szpitala w Pile.

Dzięki szybkiej reakcji i w porę udzielonej pomocy, mężczyźnie nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo.

Sonda Czy umiesz udzielać pierwszej pomocy? Tak Nie Uczyłam/-em się, ale pamiętam tylk podstawy, reanimacji bym się nie podjęła/ął