Z ustaleń policjantów wynikało, że mężczyzna wszedł do sklepu, zabrał z półki dwie butelki alkoholu i nie płacąc próbował ominąć linię kas. 43-latek chcąc pozostać w posiadaniu skradzionego alkoholu, przyłożył ekspedientce do głowy przedmiot przypominający pistolet. Kobieta, mimo iż była w obliczu ogromnego zagrożenia, nie dopuściła do kradzieży. Mężczyzna oddalił się z miejsca zdarzenia, a sprzedawczyni o całym zdarzeniu zawiadomiła policję, dzwoniąc pod numer alarmowy.

Chwilę po otrzymaniu zgłoszenia, na miejsce zdarzenia skierowano wszystkie patrole, które sprawdzały przyległe tereny i posesje. Mundurowi ustalili dokładny rysopis sprawcy oraz zabezpieczyli monitoring.

Policjanci ustalili miejsce ukrywania się mężczyzny i zatrzymali go. 43-latek usłyszał zarzuty usiłowania kradzieży rozbójniczej. Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.

Za zarzucane mężczyźnie przestępstwo grozi do 10 lat więzienia.

