Półtoraroczne dziecko zatrzasnęło się w aucie. W tym czasie babcia odśnieżała szybę

Grzegorz Kluczyński
2026-01-15 13:37

W Wałczu (woj. zachodniopomorskie) doszło do nietypowej, ale bardzo niebezpiecznej interwencji z udziałem półtorarocznego dziecka. Maluch zatrzasnął się w samochodzie, a na miejsce wezwano policję i straż pożarną. Jak informują policjanci, dzięki szybkiej akcji służb, wszystko zakończyło się szczęśliwie.

Półtoraroczne dziecko zatrzasnęło się w aucie. W tym czasie babcia odśnieżała szybę

i

Babcia odśnieżała auto, a wnuczek... Został uwięziony w środku!

Do zdarzenia doszło, gdy opiekująca się dzieckiem babcia na chwilę posadziła malucha w samochodzie, aby odśnieżyć przednią szybę. Kluczyki pozostały w pojeździe. W tym czasie dziecko przypadkowo nacisnęło blokadę drzwi, zamykając je w środku.

Maluch w aucie i sprawna akcja służb. Jak uratowano dziecko w Wałczu?

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów i strażaków. Auto było uruchomione i ogrzewane, aby dziecku nie było zimno. Strażacy, bez użycia siły, dostali się do wnętrza pojazdu i przy wykorzystaniu narzędzi uchylili okno, po czym uwolnili przycisk, co umożliwiło bezpieczne otwarcie drzwi.

Przez cały czas trwania interwencji maluch był spokojny i uśmiechał się do funkcjonariuszy. Dziecko nie wymagało opieki medycznej. Całe zdarzenie zakończyło się szczęśliwie. Policjanci przeprowadzili rozmowę z opiekunem dziecka.

Apel policji w Wałczu: Nigdy nie zostawiajmy dzieci samych w samochodzie!

W związku z tym zdarzeniem, policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności.

"Nawet krótka chwila nieuwagi może doprowadzić do groźnej sytuacji. Nigdy nie zostawiajmy dzieci samych w samochodzie – nawet na moment. Bezpieczeństwo najmłodszych zawsze powinno być absolutnym priorytetem"

– przypominają policjanci z KPP Wałcz.

