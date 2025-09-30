Uważajcie na oszustów! Mieszkaniec Kołobrzegu stracił ponad 600 tysięcy złotych

Niejednokrotnie pisaliśmy już o oszustach, którzy grasują w różnych regionach Polski. Całkiem niedawno głośno było o przestępcach z Dolnego Śląska, którzy wyłudzili od niczego nieświadomych mieszkańców ponad 200 tys., a więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: Oszuści grasują na Dolnym Śląsku. Wyłudzili ponad 200 tys. złotych. Teraz jednak na trik oszustów dał się nabrać mieszkaniec województwa zachodniopomorskiego, a dokładnie mężczyzna z Kołobrzegu. Przez chwilę nieuwagi stracił 600 tys. zł.

Mężczyzna z Kołobrzegu stracił 600 tys. zł

Oszustwa internetowe stały się jedną z najczęstszych metod wyłudzania pieniędzy w Polsce. Przestępcy wykorzystują łatwowierność ludzi, obiecując szybki i pewny zysk. Całkiem niedawno na trik oszustów dał się nabrać kołobrzeżanin, który zaufał atrakcyjnej ofercie inwestycji w akcje przez internet.

Jak informuje kołobrzeska policja, początkowo obserwował na stronie internetowej, jak jego zyski rosną, co utwierdzało go w przekonaniu, że dobrze zainwestował. Niestety, była to jedynie sprytna manipulacja, bowiem strona była fałszywa, a "zyski" jedynie fikcją.

Niestety mężczyzna zainstalował również na swoim telefonie i komputerze aplikację do zdalnego dostępu, co pozwoliło oszustowi przejąć kontrolę nad jego kontem bankowym. W efekcie stracił 157 tysięcy euro, więc ponad 600 tysięcy złotych.

Internetowi oszuści zachęcają do inwestowania pieniędzy w akcje, obligacje oraz kryptowaluty, kusząc swoje ofiary szybkim zyskiem. Mieszkaniec Kołobrzegu stracił ponad 600 tys. złotych. Mężczyzna uwierzył w atrakcyjną oferta inwestycyjną i zainstalował aplikację, dając oszustowi dostęp do swojego konta bankowego. Ostrzegamy! Nie loguj się na niesprawdzonych platformach i nie instaluj na swoich urządzeniach aplikacji z podejrzanych źródeł! - czytamy na kolobrzeg.policja.gov.pl.

Nie odbieraj tych numerów telefonu. To oszuści