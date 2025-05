Do zdarzenia doszło we wtorek przed południem, o godz. 10:00. Do Prokuratury Rejonowej w Koszalinie został doprowadzony na przesłuchanie 28-letni mężczyzna, którego przywieziono z zakładu karnego w Nowogardzie. Został przesłuchany, a później doszło do nieoczekiwanych wydarzeń.

- 28-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Koszalinie, w celu wykonania czynności - tłumaczy "Super Expressowi" mł. asp. Piotr Jaworski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. - Po zakończeniu przesłuchania zapytał czy może skorzystać z toalety. Następnie uciekł przez znajdujące się tam okno.

W policji został wszczęty alarm i rozpoczęto obławę za zbiegiem.

- Wszczęliśmy w tej sprawie procedury wyjaśniające - dodaje mł. asp. Piotr Jaworski

