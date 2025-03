i Autor: patrice schoefolt / CC0 / pexels.com, Facebook / Nadleśnictwo Szczecinek Przyleciał wyjątkowo wcześnie, zapowiadając nadejście wiosny. Bocian zaskoczył leśników

To one są prawdziwym zwiastunem wiosny. Gdy do Polski powracają bociany, wiadomo że zima powoli idzie w zapomnienie. W ostatnich dniach w Nadleśnictwie Szczecinek zaobserwowano bociana czarnego. Jak twierdzą przyrodnicy, ptak pojawił się w okolicy wyjątkowo wcześnie.