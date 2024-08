Zobaczyli, co 51-latek robił w parku. Nie pozwolili mu uciec

Do sieci trafiło nagranie z jednej z nadbałtyckich plaż, którego głównym bohaterem jest sprzedawca przekąsek. Jak opisuje autor, jest to plaża w Kołobrzegu. Przystojny, umięśniony mężczyzna, ubrany w kuse kąpielówki i charakterystyczną policyjną czapkę, dosłownie dwoi się i troi, by znaleźć klientów wśród turystów, a jego widowiskowe popisy budzą zachwyt.

Krótki film opublikowany na TikToku obejrzało już ponad 700 tysięcy internautów. Nagranie znad morza zebrało ponad 26 tysięcy polubień, a pod nim nastąpił prawdziwy wysyp komentarzy, w większości od pań, u których przystojny sprzedawca wywołał szybsze bicie serca.

"Aż popcornu mi się zachciało"

"Na bank bym kupiła"

"Cokolwiek masz - biorę!"

"O panie, zmieniam kierunek!"

"Oj, chyba mój następny wypad będzie w Kołobrzegu"

"Gwiazdor plażowy"

"Ja chce tam być!"

"Freddie Mercury is back"

- czytamy w komentarzach na TikToku.

