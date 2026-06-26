Ranny koziołek leżał ruchliwej drodze. Policjanci nie wahali się ani chwili

Ranny koziołek na trasie DK11

Sytuacja miała miejsce w środę, 24 czerwca na odcinku łączącym Szczecinek i Skotniki. Tuż przy krawędzi ruchliwej drogi krajowej nr 11 znajdował się młody, ranny koziołek. Zwierzę najprawdopodobniej wtargnęło na jezdnię, gdzie zostało uderzone przez przejeżdżające auto. Kierowca pojazdu oddalił się z miejsca zdarzenia, zostawiając osłabionego i przerażonego osobnika na pastwę losu.

Według informacji przekazanych przez asp. sztab. Annę Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, wsparcie nadeszło błyskawicznie dzięki godnej naśladowania postawie jednego z uczestników ruchu drogowego, który zatrzymał swój pojazd i skontaktował się z mundurowymi.

– Dzięki wrażliwości jednego z kierujących, który zatrzymał się i powiadomił policję, pomoc dotarła bardzo szybko – podkreśla asp. sztab. Anna Matys.

Funkcjonariusze drogówki ze Szczecinka zabezpieczyli teren

Dyżurny wysłał na wskazany odcinek funkcjonariuszy z wydziału ruchu drogowego. Policjanci odpowiednio oznakowali miejsce zdarzenia i doprowadzili do zmniejszenia prędkości przejeżdżających aut, by chronić potrąconego osobnika. Stróże prawa pozostali przy młodym zwierzęciu, pilnując, by w amoku ponownie nie wtargnęło na pas ruchu.

– Do czasu przyjazdu lekarza weterynarii policjanci zajęli się zwierzęciem i zadbali o jego bezpieczeństwo – relacjonuje asp. sztab. Matys.

Weterynarz przetransportował zwierzę do lecznicy weterynaryjnej

Na miejsce zdarzenia dotarł wezwany przez oficera dyżurnego weterynarz. Przy pomocy policjantów zabezpieczył osłabionego koziołka i przewiózł go do odpowiedniej placówki medycznej. Z doniesień szczecineckich mundurowych wynika, że pacjent otrzymał niezbędną pomoc i jego stan ulega systematycznej poprawie.

Policjanci tłumaczą, co zrobić w przypadku kolizji z dzikim zwierzęciem

Jakie kroki podjąć, gdy dojdzie do potrącenia zwierzyny leśnej? Mundurowi proszą zmotoryzowanych o rozwagę i odpowiednie podejście w takich sytuacjach.

– Nieumyślne potrącenie zwierzęcia jest kolizją i kierowca nie będzie za to karany. Karze podlega natomiast ten, kto nie udzieli pomocy potrąconemu zwierzęciu lub nie zawiadomi odpowiednich służb – przypomina asp. sztab. Matys.

Dzięki szybkiej reakcji kierowcy i sprawnej interwencji policjantów mały koziołek dostał drugą szansę i może wrócić do zdrowia.

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