Ranny koziołek leżał ruchliwej drodze. Policjanci nie wahali się ani chwili

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-06-26 9:12

Na poboczu drogi krajowej nr 11 niedaleko Szczecinka doszło do niecodziennej sytuacji. Kierowca przejeżdżający trasą dostrzegł rannego koziołka i od razu zaalarmował policję. Funkcjonariusze drogówki zabezpieczyli teren i zaopiekowali się zszokowanym zwierzęciem do momentu zjawienia się lekarza weterynarii. Młody osobnik przebywa w klinice, gdzie wraca do sił.

Ranny koziołek na trasie DK11

Sytuacja miała miejsce w środę, 24 czerwca na odcinku łączącym Szczecinek i Skotniki. Tuż przy krawędzi ruchliwej drogi krajowej nr 11 znajdował się młody, ranny koziołek. Zwierzę najprawdopodobniej wtargnęło na jezdnię, gdzie zostało uderzone przez przejeżdżające auto. Kierowca pojazdu oddalił się z miejsca zdarzenia, zostawiając osłabionego i przerażonego osobnika na pastwę losu.

Według informacji przekazanych przez asp. sztab. Annę Matys z Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, wsparcie nadeszło błyskawicznie dzięki godnej naśladowania postawie jednego z uczestników ruchu drogowego, który zatrzymał swój pojazd i skontaktował się z mundurowymi.

– Dzięki wrażliwości jednego z kierujących, który zatrzymał się i powiadomił policję, pomoc dotarła bardzo szybko – podkreśla asp. sztab. Anna Matys.

Polecany artykuł:

Kompletnie pijani rodzice jechali z trójką dzieci do Świnoujścia. Przez ich wyb…

Funkcjonariusze drogówki ze Szczecinka zabezpieczyli teren

Dyżurny wysłał na wskazany odcinek funkcjonariuszy z wydziału ruchu drogowego. Policjanci odpowiednio oznakowali miejsce zdarzenia i doprowadzili do zmniejszenia prędkości przejeżdżających aut, by chronić potrąconego osobnika. Stróże prawa pozostali przy młodym zwierzęciu, pilnując, by w amoku ponownie nie wtargnęło na pas ruchu.

– Do czasu przyjazdu lekarza weterynarii policjanci zajęli się zwierzęciem i zadbali o jego bezpieczeństwo – relacjonuje asp. sztab. Matys.

Weterynarz przetransportował zwierzę do lecznicy weterynaryjnej

Na miejsce zdarzenia dotarł wezwany przez oficera dyżurnego weterynarz. Przy pomocy policjantów zabezpieczył osłabionego koziołka i przewiózł go do odpowiedniej placówki medycznej. Z doniesień szczecineckich mundurowych wynika, że pacjent otrzymał niezbędną pomoc i jego stan ulega systematycznej poprawie.

Policjanci tłumaczą, co zrobić w przypadku kolizji z dzikim zwierzęciem

Jakie kroki podjąć, gdy dojdzie do potrącenia zwierzyny leśnej? Mundurowi proszą zmotoryzowanych o rozwagę i odpowiednie podejście w takich sytuacjach.

– Nieumyślne potrącenie zwierzęcia jest kolizją i kierowca nie będzie za to karany. Karze podlega natomiast ten, kto nie udzieli pomocy potrąconemu zwierzęciu lub nie zawiadomi odpowiednich służb – przypomina asp. sztab. Matys.

Dzięki szybkiej reakcji kierowcy i sprawnej interwencji policjantów mały koziołek dostał drugą szansę i może wrócić do zdrowia.

Ranny koziołek leżący na poboczu drogi, częściowo na asfalcie, częściowo na ziemi z trawą. Obok niego, w okręgu, widać policjanta i lekarza weterynarii, którzy udzielają mu pomocy. Więcej o interwencji przeczytasz na naszym portalu.
Galeria zdjęć 5
Czy potrafisz właściwie określić płeć zwierząt?
Pytanie 1 z 10
Samiec sarny to:
Malutka sarenka zgubiła mamusię
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POTRĄCENIE
KOZIOŁEK
POTRĄCENIE ZWIERZĘCIA
POLICJA SZCZECINEK
DROGA KRAJOWA