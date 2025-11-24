Sceny jak z filmu sensacyjnego. Podczas policyjnej akcji padły strzały

W Szczecinku doszło do dramatycznej interwencji policyjnej z użyciem broni służbowej.

Funkcjonariusze zatrzymali 38-letniego mężczyznę, strzały padły podczas próby zatrzymania kierowcy Mercedesa.

Akcja miała związek z wcześniejszą sprawą i była kulminacją pościgu.

Jakie były dokładne okoliczności zdarzenia i dlaczego użyto broni? Szczegóły znajdziesz w artykule.

Nocna akcja policji w Szczecinku. Użyto broni służbowej!

Jak przekazała w rozmowie z TVN24 asp. Kinga Plucińska-Gudełajska z Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie, policjanci wykonywali czynności służbowe w związku ze sprawą z wcześniejszego okresu.

- W trakcie akcji wykorzystano broń służbową. Nikomu nic się nie stało - przekazała policjantka.

Zatrzymany został 38-letni mężczyzna. Policja nie ujawnia jednak szczegółów akcji ani tożsamości zatrzymanego.

Szczegóły akcji w Szczecinku. Policja zajechała drogę mercedesowi?

Lokalny portal iszczecinek.pl, powołując się na nieoficjalne źródła, podaje, że na ulicy Narutowicza policjanci mieli zajechać drogę kierowcy mercedesa, próbując go zatrzymać. Mężczyzna nie chciał otworzyć drzwi, wtedy funkcjonariusze mieli oddać strzały ostrzegawcze, a następnie wybić szybę w pojeździe i zatrzymać kierowcę.

Policyjna obława za kierującym mercedesem miała być prowadzona aż od oddalonego o 80 kilometrów Białogardu.

