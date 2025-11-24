Sceny jak z filmu sensacyjnego. Podczas policyjnej akcji padły strzały

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-11-24 9:10

W piątek, 21 listopada, po godzinie 21:00 w Szczecinku rozegrały się dramatyczne sceny. Podczas akcji policji na ulicy Narutowicza padły strzały! Funkcjonariusze zatrzymali 38-letniego mężczyznę. Co było przyczyną tak gwałtownej interwencji? Jak udało się ustalić, akcja miała związek ze sprawą z wcześniejszego okresu. Mieszkańcy Szczecinka są wstrząśnięci tymi wydarzeniami. Co dokładnie wydarzyło się na ulicy Narutowicza?

Taśma policyjna, radiowóz

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Super Express Google News
  • W Szczecinku doszło do dramatycznej interwencji policyjnej z użyciem broni służbowej.
  • Funkcjonariusze zatrzymali 38-letniego mężczyznę, strzały padły podczas próby zatrzymania kierowcy Mercedesa.
  • Akcja miała związek z wcześniejszą sprawą i była kulminacją pościgu.
  • Jakie były dokładne okoliczności zdarzenia i dlaczego użyto broni? Szczegóły znajdziesz w artykule.

Nocna akcja policji w Szczecinku. Użyto broni służbowej!

Jak przekazała w rozmowie z TVN24 asp. Kinga Plucińska-Gudełajska z Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie, policjanci wykonywali czynności służbowe w związku ze sprawą z wcześniejszego okresu.

- W trakcie akcji wykorzystano broń służbową. Nikomu nic się nie stało - przekazała policjantka.

Zatrzymany został 38-letni mężczyzna. Policja nie ujawnia jednak szczegółów akcji ani tożsamości zatrzymanego.

Polecany artykuł:

Maszynista zobaczył to na torach i natychmiast zadzwonił na policję. Podejrzany…

Szczegóły akcji w Szczecinku. Policja zajechała drogę mercedesowi?

Lokalny portal iszczecinek.pl, powołując się na nieoficjalne źródła, podaje, że na ulicy Narutowicza policjanci mieli zajechać drogę kierowcy mercedesa, próbując go zatrzymać. Mężczyzna nie chciał otworzyć drzwi, wtedy funkcjonariusze mieli oddać strzały ostrzegawcze, a następnie wybić szybę w pojeździe i zatrzymać kierowcę.

Policyjna obława za kierującym mercedesem miała być prowadzona aż od oddalonego o 80 kilometrów Białogardu.

Polecany artykuł:

Areszt dla policjantów za znęcanie się nad bezdomnymi. "Świetna zabawa" może mi…
Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa?
Pytanie 1 z 12
Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem?
Nastolatek podczas pościgu rozbijał policyjne radiowozy 
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA BIAŁOGARD
MERCEDES
POLICJA SZCZECINEK
OBŁAWA
POŚCIG POLICYJNY
POLICYJNA OBŁAWA
POŚCIG ZACHODNIOPOMORSKIE
POŚCIG