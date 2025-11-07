Świadomie łamali przepisy i liczyli, że się nie wyda. Wszystko się nagrało!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-11-07 10:36

Gmina Kołobrzeg postawiła fotopułapkę na odcinku drogi między Korzystnem a Przećminem i nagrała kierowców, którzy mimo zakazu wjeżdżali na drogę dla rowerów. Jak informuje urząd, fotopułapka pomogła w ujawnieniu kierowców, którzy ignorowali znaki drogowe.

Super Express Google News
  • Gmina Kołobrzeg zareagowała na lekceważenie przepisów przez kierowców.
  • Fotopułapka ujawniła kilkanaście przypadków wjazdu na ścieżkę rowerową.
  • Kierowcy zostali zidentyfikowani. Sprawdź, co im grozi!

Remont drogi, a kierowcy na ścieżce rowerowej

Na odcinku drogi między Korzystnem a Przećminem trwały prace związane z modernizacją nawierzchni, mające na celu poprawę dojazdu do Przećmina. Mimo ustawionych znaków zakazu ruchu i utrudnień drogowych, część kierujących ignorowała przepisy, korzystając z drogi dla rowerów biegnącej równolegle do remontowanego odcinka.

Fotopułapka w akcji. Piratom drogowym grożą surowe konsekwencje

W odpowiedzi na te niebezpieczne zachowania gmina Kołobrzeg zamontowała na miejscu fotopułapkę, która działała przez dwie doby. W tym czasie urządzenie zarejestrowało kilkanaście przypadków łamania przepisów. Zgromadzone materiały trafiły do Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu. Funkcjonariusze podjęli czynności zmierzające do ustalenia sprawców wykroczeń. Kierujący zostali zidentyfikowani i rozliczeni zgodnie z obowiązującym taryfikatorem.

Świadomie łamali przepisy i liczyli, że się nie wyda
4 zdjęcia
PIRACI DROGOWI
KAMERA
POLICJA KOŁOBRZEG
KAMERA MONITORINGU