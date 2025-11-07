Świadomie łamali przepisy i liczyli, że się nie wyda. Wszystko się nagrało!

Gmina Kołobrzeg postawiła fotopułapkę na odcinku drogi między Korzystnem a Przećminem i nagrała kierowców, którzy mimo zakazu wjeżdżali na drogę dla rowerów. Jak informuje urząd, fotopułapka pomogła w ujawnieniu kierowców, którzy ignorowali znaki drogowe.