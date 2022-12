To dzięki nim zmienia się Pomorze Zachodnie! Za nami podsumowanie Programu Społecznik 2022

Dzięki przyznawanym od 2017 roku dotacjom przyznawanym w ramach Programu Społecznik, udało się zrealizować w województwie zachodniopomorskim blisko 3,5 tysiąca inicjatyw. Wachlarz działań realizowanych przez Społeczniczki i Społeczników jest szeroki. Dofinansowane są integracyjne spotkania, osiedlowe pikniki, zawody sportowe, turnieje gier planszowych czy akcje promujące badania profilaktyczne.

W poniedziałek, 5 grudnia, czyli w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza, odbyła się gala podsumowująca tegoroczne działania w programie. Gospodarzem spotkania był Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Zarząd Województwa reprezentowali także: wicemarszałek Olgierd Kustosz oraz członek Zarządu Stanisław Wziątek. W spotkaniu uczestniczyła Senator Magdalena Kochan oraz Radni Województwa Zachodniopomorskiego.

– Na dzisiejsze spotkanie przybyli ludzie aktywni i dobrej woli. Program Społecznik ma swoją historię i państwo tę historię co roku piszecie – mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. – Tym programem chcemy budować kapitał społeczny, a mówiąc wprost: zaufanie między ludźmi. Ten program jest po to, by ludzie mogli spotykać się. Tak samo doceniamy inicjatywy kulturalne, edukacyjne, ekologiczne, sportowe, integracyjne czy związane z wolontariatem. Program Społecznik wydobywa z ludzi to, co najlepsze. Cieszę się, że jesteśmy dziś tutaj razem – podkreślał marszałek.

– Jak dobrze jest wśród ludzi, od których bije serdeczność, ciepło i wzajemne zaufanie. Pięknie państwu dziękuję. Naprawdę świat jest dziwny, ale ludzi dobrej jest więcej. Dzięki państwu świat jest piękniejszy – mówiła Senator RP Magdalena Kochan.

Stowarzyszenie POLITES z Gryfem Zachodniopomorskim

Coroczne już spotkanie podsumowujące Program Społecznik, rozpoczęło się uroczyście, od nadania srebrnej Odznaki Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego Stowarzyszeniu POLITES. Organizacja działa w Szczecinie od 20 lat, a jej misją jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez popularyzowanie idei wolontariatu. POLITES prowadzi m.in. Regionalne Centrum Wolontariatu, programy takie jak: Starszy Brat Starsza Siostra, Pierwsza Pomoc w Lekcjach, Pomorze Pomoże?! #Wypróbuj Wolontariat. Odznakę z rąk Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i Radnego Województwa Zachodniopomorskiego Wojciecha Dorżynkiewicza odebrały: Anny Biały – Prezeska Stowarzyszenia, Katarzyna Michałek, Członkini Zarządu Stowarzyszenia oraz Kalina Kukiełko, Członkini Zarządu Stowarzyszenia.

Wyróżnienia za działania na rzecz Pomorza Zachodniego

Gala była przede wszystkim czasem podziękowań dla osób zaangażowanych w realizację Programu Społecznik. Dziewięć organizacji (beneficjentów programu) zostało wyróżnionych statuetkami przygotowanymi na tę okazję.

Warto zaznaczyć, że realizowane przez Społeczniczki i Społeczników projekty są często odpowiedzią na wydarzenia, którymi żyjemy, i które wpływają na nasze codzienne funkcjonowanie. Dwa lata temu specjalna pula środków przeznaczona była na walkę ze skutkami pandemii (Program Społecznik na Ratunek). W tym roku z programu wspierane są działania integracyjne i pomocowe, głównie na rzecz obywateli Ukrainy, którzy na Pomorzu Zachodnim znaleźli bezpieczne schronienie, uciekając przed wojną wywołaną rosyjską agresją. Z dofinansowaniem marszałka odbywały się lekcje języka polskiego, polsko-ukraińskie warsztaty kulinarne czy organizowane były zajęcia pozalekcyjne dla dzieci.

Podczas poniedziałkowej gali, statuetki za inicjatywy z największą ilością punktów z oceny merytorycznej odebrali:

Stowarzyszenie „Dobra Platforma”, które zrealizowało projekt „Warsztaty kwiatowe dla dzieci z Polski i Ukrainy”; w warsztatach wzięły udział dzieci ze szkół publicznych na terenie gminy Dobra.

Stowarzyszenie Dmuchawiec Goleniów, które zrealizowało projekt: „Bieg dziecięcy - Ekopatrol bez granic 2022”. To bieg terenowy dla dzieci, który połączono ze sprzątaniem lasu. Podczas wydarzenia eksperci przeprowadzili pogadanki z zakresu ekologii oraz bezpiecznych wakacji. Celem projektu było zintegrowanie dzieci z Polski i Ukrainy, które trafiły do Goleniowa w wyniku działań wojennych. W wydarzeniu wzięło udział 120 dzieci.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie za projekt „Raz, dwa, trzy - bądź eko i Ty”; Projekt skierowany był do dzieci w wieku 6-10 lat z powiatu świdwińskiego. W czerwcu zorganizowany został wyjazd na warsztaty edukacyjne do Gospodarstwa Ekologicznego w Juchowie. Działania projektowe zostały uzupełnione konkursem plastycznym.

Koło Gospodyń Wiejskich w Sulechówku za projekt „W naszej gminie jak w rodzinie”. Festyn Integracyjny w Sulechówku zgromadził mieszkańców z całej gminy, ale także z gmin sąsiednich. Były zabawy i gry dla małych i dużych. Od prawnuków po prababcie. Najmłodszy uczestnik miał 2 tygodnie, a najstarsza mieszkanka 87 lat.

Stowarzyszenie „Aktywni” za projekt „Wszystkie dzieci nasze są – czyli polsko-ukraiński dzień dziecka w gminie Trzcińsko-Zdrój”. W czerwcu, w Trzcińsku-Zdroju odbył się Polsko-Ukraiński Dzień Dziecka. Wzięły w nim udział dzieci ze szkół podstawowych oraz dzieci ukraińskie mieszkające w hotelu BICK.

Statuetki z rąk marszałka Olgierda Geblewicza oraz Senator RP Magdaleny Kochan zostały wręczone także za: Najlepiej oceniony w skali województwa projekt ekologiczny, Najlepiej oceniony w skali województwa projekt młodzieżowy, Najlepiej oceniony w skali województwa projekt na rzecz integracji i pomocy uchodźcom, Najlepiej oceniony w skali województwa projekt złożony przez podmiot, który pierwszy raz wnioskował o otrzymanie mikrodotacji w ramach Programu Społecznik tzw. Debiut.

Program Społecznik stawia na EKO!

Za najlepiej oceniony w skali województwa projekt ekologiczny wyróżniono działanie Postomińskiego Stowarzyszenia „Razem lepiej”. Projekt „Razem ratujmy świat” skierowany był zarówno do dzieci, jak i dorosłych. W sumie uczestniczyło w nim aż 150 osób. Uczniowie brali udział w ciekawych spotkaniach, połączonych z eksperymentami, np. mikroskopowym badaniem wody. W różnych grupach wiekowych opracowano katalogi domowych sposobów oszczędzania wody i energii elektrycznej. W sierpniu odbył się warsztat tematyczny dot. potraw wegetariańskich.

Młodzież doceniona za kreatywne spędzanie czasu

Za najlepiej oceniony w skali województwa projekt młodzieżowy uznano działanie Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Koszalińskiego Ekonoma pn. „Gra miejska z historią w tle”. Gra odbyła się 3 listopada i poprzedzona została przedstawieniem historii Koszalina.

Program Społecznik wspiera uchodźców z Ukrainy

Za najlepiej oceniony w skali województwa projekt na rzecz integracji i pomocy uchodźcom uznano działanie Parafii pw. Matki Teresy z Kalkuty. Doceniono Festyn integracyjny „Jesteśmy razem”.

W wydarzeniu wzięli udział mieszkańcy Osiedla Unii Europejskiej, Jamna i Łabusza oraz rodziny uchodźców. Były zabawy sportowe, konkurs piosenki, karaoke oraz wspólne ognisko.

Debiut dla „Stacji Kultury”

Za najlepiej oceniony w skali województwa projekt złożony przez podmiot, który pierwszy raz wnioskował o otrzymanie mikrodotacji w ramach Programu Społecznik tzw. Debiut uznano działanie Stowarzyszenia „Stacja Kultura”. Doceniono projekt „Przegląd Piosenki Senioralnej na ukraińską nutę”.

„Przegląd Piosenki Senioralnej – Na ukraińską nutę” odbył się 4 czerwca przy Galerii PRL w Bornem Sulinowie. W przeglądzie wzięło udział 19 zespołów śpiewaczych i 2 solistów (łącznie 270 wykonawców), a samo wydarzenie odwiedziło mnóstwo mieszkańców miasta wraz z ukraińskimi rodzinami, dla których wydarzenie było możliwością nie tylko spotkania z polską kulturą, posłuchania ukraińskich piosenek, ale też miejscem spotkania z innymi obywatelami Ukrainy zamieszkującymi Borne Sulinowo. Opracowano i wydrukowano 150 egz. dwujęzycznego śpiewnika, który do dziś cieszy się dużym zainteresowaniem.

"Barwy Wolontariatu"

W trakcie gali poznaliśmy także zwycięzców konkursu „Barwy Wolontariatu na Pomorzu Zachodnim 2022”. Konkurs skierowany był do organizacji i instytucji z województwa zachodniopomorskiego, które współpracują z wolontariuszami. Jest to okazja, by w sposób szczególny docenić i nagrodzić wolontariuszy za ich zaangażowanie i aktywność, pokazać różnorodność działań wolontariackich.

W kategorii wolontariusze indywidualni I miejsce zdobył Bogdan Czaplicki, II miejsce Katarzyna Wawrzyniak oraz Anna Piasecka-Szymankiewicz. III miejsce przypadło Edycie Beker . Wyróżnienia odebrali: Kacper Suliński, Marek Urbanowicz, Ewa Mroziak-Bogusz i Iwona Włodarska

W kategorii grupy wolontariuszy I miejsce zajęli Wolontariusze Koła Naukowego Animatorów Czasu Wolnego PASJA. II miejsce przypadło Wolontariuszom Związku Ukraińców w Polsce oddział w Szczecinie oraz Wolontariuszom Stowarzyszenia Mi-Gracja. III miejsce zdobyli Wolontariusze Przedszkola Maleńka Kraina. Wyróżnienia otrzymali: „Anioły ze Szkoły” Szkolne Koło Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach, Wolontariusze OHP Łobez, Grupa Wolontariuszy Seniorów działających przy Centrum Seniora w Szczecinie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach

Kiedy kolejne działania?

Już w styczniu poznamy projekty, które będą realizowane w 2023 r. z dofinansowaniem Programu Społecznik. Przed mieszkańcami szansa na uczestnictwo w ok. 400 inicjatywach, szytych na miarę zachodniopomorskich małych ojczyzn. Kolejny nabór wniosków w kwietniu i szansa na prawie 200 dotacji.

Masz pytania? Tu znajdziesz informacje!

Program Społecznik realizowany jest w formule regrantingu. Oznacza to, że Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach otwartego konkursu ofert wyłonił operatora programu. Funkcję tę pełni Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Koordynacją Programu Społecznik 2022 – 2024 zajmuje się Biuro ds. organizacji pozarządowych Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Wszelkie informacje o realizacji Programu Społecznik 2022-2024 znajdują się na:

na stronie internetowej Operatora - Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A www.karrsa.eu,

w zakładce SPOŁECZNIK na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, tj.: www.wzp.pl,

na profilu Programu Społecznik na Facebooku,

w specjalnym serwisie na eska.pl.

i Autor: Urząd Marszałkowski w Szczecinie

i Autor: mat. prasowe

