To oni wysadzili bankomat w Kołobrzegu! Policja zatrzymała dwóch mężczyzn

Do tej pory włamywacze używali mieszanin gazów. W przypadku tych gangsterów było inaczej. Do pierwszych wysadzeń bankomatów przy wykorzystaniu materiałów wybuchowych doszło w czerwcu w Zbąszyniu, i lipcu w Dopiewie, a ostatnie w nocy z 3 na 4 września w Podczelu koło Kołobrzegu.

Sprawcy mieszkańcy Głogowa po tym skoku pojechali do Zielonej Góry gdzie zostali zatrzymani. Przy zatrzymanych policjanci zabezpieczyli skradzione pieniądze oraz przedmioty, których używali przy popełnianiu przestępstw. Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Mężczyznom grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd w Poznaniu przychylił się do wniosku prokuratora, decyzją sądu obaj zostali tymczasowo aresztowani.