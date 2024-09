Potężny huk obudził mieszkańców Kołobrzegu! Celem był bankomat

Ścigali go w Niemczech i Czechach za handel ludźmi. 40-latek wpadł w Koszalinie

Groza w Kołobrzegu. Złodzieje wysadzili bankomat!

Nocne zamieszanie w województwie zachodniopomorskim. Na ten moment nie wiadomo, czym posłużyli się przestępcy, żeby dostać się do środka urządzenia i wyciągnąć kasety z banknotami. Śledczy nie wykluczają, że mógł być to gaz wpuszczony do środka bankomatu. Nasz dziennikarz nieoficjalnie ustalił, że sprawcy ukradli znaczną sumę pieniędzy. Policja nie podaje szczegółów zdarzenia.

Trwają czynności mające na celu jak najszybsze zatrzymanie sprawców napadu, zabezpieczany jest monitoring i przesłuchiwani świadkowie - informuje aspirant Daniel Kolasiński z KPP w Kołobrzegu.

Trwa szacowanie strat. Więcej informacji na temat ustaleń służb wkrótce. Galerię ze zdjęciami z miejsca zdarzenia prezentujemy pod tekstem.

