Znany społecznik zmarł po brutalnym pobiciu. Kto odpowiada za śmierć Spidermana?

Śmierć Piotra Spidermana Zalewskiego. Ustalenia prokuratury

Piotr „Spiderman” Zalewski (46 l.) był znanym koszalińskim społecznikiem, który odwiedzał dzieci w szpitalu w stroju Spidermana - stąd jego pseudonim. 19 sierpnia 2023 roku na ul. Harcerskiej rozegrał się dramat - mężczyzna został brutalnie pobity. Zmarł 2 września 2023 roku w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie.

Prokuratura Rejonowa w Koszalinie skierowała właśnie do sądu w Koszalinie akt oskarżenia w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci koszalińskiego społecznika.

Według ustaleń prokuratury, Łukasz M. (42 l. ) uderzając pokrzywdzonego w twarz spowodował jego upadek skutkujący stłuczeniem mózgu. Pokrzywdzony po kilku dniach zmarł w koszalińskim szpitalu.

Brutalne pobicie koszalińskiego społecznika

Do brutalnego pobicia doszło 19 sierpnia 2023 roku na ul. Harcerskiej w centrum miasta. Policjanci ustalili, że Piotr "Spiderman" Zalewski w godzinach wieczornych wracał do domu z imprezy charytatywnej, na której występował. Nie był już ubrany w strój Spidermana. Na ulicy Harcerskiej zaczepił go mężczyzna i poprosił o papierosa. Nie wiadomo co spowodowało, że doszło do sprzeczki i bójki między mężczyznami. Łukasz M. miał uderzyć Piotra Zalewskiego i uciec z miejsca zdarzenia, nie udzielając pomocy. Oskarżonemu grozi do 5 lat więzienia.

Śmierć Piotra Zalewskiego nie przeszła bez echa w Koszalinie.

- Agresja, przemoc, nienawiść prowadzą zawsze do zła. Śmierć Piotra "Spidermana" Zalewskiego to tragedia i ogromna strata dla całej społeczności Koszalina – napisał w mediach społecznościowych Piotr Jedliński, ówczesny prezydent Koszalina.

