Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Są prześliczne!

To tutaj przychodzą na świat pisklęta, które kojarzą się z Wielkanocą! To wieloletnia tradycja

Co było pierwsze? Jajko czy kura? To pytanie wciąż pozostaje bez jednoznacznej odpowiedzi i powraca w okresie świąt wielkanocnych. Mimo wielu sporów i niezliczonej ilości argumentów, do dnia dzisiejszego nie udało się znaleźć rozwiązania tego odwiecznego dylematu. Zobaczcie jak wygląda miejsce, w którym na świat przychodzą pisklęta!