To unikat w skali Europy. Szwajcaria Połczyńska zaprasza kuracjuszy na turnusy

Malownicze uzdrowisko Pojezierza Drawskiego

Na terenie całej Polski znajduje się wiele uzdrowisk, lecz kuracjusze i tak nie mają pojęcia o części z nich. Dzieje się tak, bowiem na turnusy pacjenci najczęściej udają się do najpopularniejszych miejscowości tego typu, omijającym tym samym prawdziwe perełki, będące unikatami. Idealnym na to przykładem może być poniekąd zapomniane uzdrowisko Pojezierza Drawskiego, a mianowicie Połczyn-Zdrój, który zyskał miano Szwajcarii Połczyńskiej ze względu na piękne widoki, jakie oferuje odwiedzającym o każdej porze roku.

Połczyn-Zdrój to jedno z najstarszych uzdrowisk w Polsce

Połczyn-Zdrój to miasto w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie świdwińskim, które może pochwalić się statusem uzdrowiska. Co ciekawe, to jedno z najstarszych uzdrowisk w całym kraju! Malownicze położenie na terenie Pojezierza Drawskiego oraz w okolicy Doliny Pięciu Jezior sprawia, że bez wątpienia odnajdą się tam miłośnicy natury. Dodatkowo na miejscu panuje iście kameralna atmosfera, tym samym można liczyć na relaks i spokój.

Uzdrowisko może pochwalić się jednak nie tylko ponad 300-letnią tradycją, ale również wyjątkowymi walorami uzdrowiskowymi. Na miejscu do leczenia wykorzystuje się m.in. aktywne borowiny i solanki, a okoliczne sanatoria specjalizują się głównie w leczeniu chorób układu nerwowego, reumatologicznych, ortopedyczno-urazowych, osteoporozy oraz otyłości.

Połczyn-Zdrój atrakcje. Co robić na miejscu?

Rejon uzdrowiska przyciąga kuracjuszy walorami leczniczymi oraz oczywiście atrakcjami, bowiem tych - jak się okazuje - wcale nie brakuje. W miasteczku funkcjonuje m.in. Park Zdrojowy o powierzchni 80 hektarów, tężnie solankowe oraz zabytkowa pijalnia wody mineralnej. Osobom aktywnym może spodobać się także obecność kortu tenisowego oraz wielu ścieżek pieszych idealnych na spacery.

