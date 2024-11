Znane uzdrowisko znosi uciążliwą opłatę. Kuracjusze będą wniebowzięci!

Spis treści

Popularne uzdrowisko zmienia się dla kuracjuszy. Szykuje się wiele rewolucji

Jednym z najpopularniejszych uzdrowisk w Polsce od lat jest Ciechocinek, który wśród wielu odwiedzających uznawany jest także za prawdziwy raj na ziemi. Wyjątkowa miejscowość może pochwalić się wieloma atrakcjami i udogodnieniami dla odwiedzających. Funkcjonują tam między innymi szpitale uzdrowiskowe, sanatoria, ośrodki wypoczynkowe czy zakłady przyrodolecznicze. Uznaniem cieszą się także takie miejsca jak np. pijalnia wód mineralnych, parki, zielone skwery czy oczywiście tężnie.

To wszystko sprawia, że zarówno kuracjuszy, jak i turystów jest coraz więcej, o czym w ostatnich dniach rozmawiano podczas XXX Kongresu Uzdrowisk Polskich w Ciechocinku. Podsumowując całe wydarzenie, śmiało można stwierdzić, że podjęto pozytywne dla ciechocińskich kuracjuszy decyzje. Członkowie kongresu doszli do wniosku, iż warto by zmienić funkcjonowanie uzdrowiska. Co konkretnie zostanie zrewolucjonizowane?

Czy do Ciechocinka można dojechać pociągiem? Władze miasta widzą szansę na powrót działania kolei

Podczas kongresu zauważono, iż miasto odwiedza rocznie nawet 500 tys. turystów, a to sprawia, iż ulice miasta są pełne samochodów. Władze miejscowości chcą to zmienić i zmniejszyć napływ aut do Ciechocinka. Właśnie dlatego pojawił się pomysł przywrócenia działania kolei i tym samym wyremontowania dworca PKP. To jednak nie koniec dobrych informacji dla fanów uzdrowiska!

Tężnie w Ciechocinku będą darmowe? Znana atrakcja zyska na popularności

Podczas kongresu burmistrz miejscowości Jarosław Jucewicz podjął decyzję, iż przez cztery kolejne lata tężnie w Ciechocinku jako główna atrakcja w mieście otrzymają spore dofinansowanie na remont w kwocie 500 tys. rocznie. Dzięki temu według dotychczasowych ustaleń wstęp na tężnie w najbliższej przyszłości będzie zupełnie darmowy!

[...] chcemy wesprzeć Uzdrowisko Ciechocinek S. A., właściciela Tężni i od nowego roku przez 4 lata będziemy przekazywać po 500 000 zł na ich remont. W zamian Uzdrowisko Ciechocinek S. A. nie będzie pobierało opłaty od odwiedzających Tężnie mieszkańców, kuracjuszy i od tych osób, które nocują na terenie miasta. Myślimy też o Karcie Turysty - informował Jarosław Jucewicz, pomorska.pl.