Martwe ryby w kanale. Wody Polskie usuną setki kilogramów! Co było przyczyną katastrofy ekologicznej?

Zaczepili 15-latka na dworcu PKP. Nie dał im pieniędzy, więc brutalnie go pobili

Nie było chwili do stracenia

Do zdarzenia doszło w środę, 19 marca, w godzinach popołudniowych w miejscowości Skibienko. Z ustaleń policjantów wynika, że trzyletnia dziewczynka wykorzystała moment nieuwagi dorosłych i wyszła przez otwartą bramkę, wbiegając wprost pod nadjeżdżającego quada.

- Dziecko wbiegło wprost pod nadjeżdżającego quada, którego prowadził 14-latek bez uprawnień do kierowania pojazdem - poinformowała w rozmowie z TVN24 asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Potrącona dziewczynka z ogólnymi obrażeniami ciała, w tym urazem głowy i brzucha, została zabrana do szpitala.

- Przytomna, w stanie stabilnym, z urazem głowy oraz urazem brzucha, po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratowniczych pacjentka została przewieziona do szpitala – poinformowała na antenie TVP3 Szczecin Natalia Dorochowicz z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie.

Na szczęście życiu dziecka nie zagraża niebezpieczeństwo. Nieoficjalnie lekarze określają stan dziewczynki jako dobry. W chwili wypadku zarówno rodzice trzylatki, jak i kierowca quada byli trzeźwi.

Funkcjonariusze przekazali dokumentację do Sądu Rodzinnego w Koszalinie, który będzie rozpatrywał sprawę z uwzględnieniem młodego wieku kierującego. 14-latek nie posiadał uprawnień do kierowania, w związku z tym został sporządzony i skierowany wniosek do Sądu Rodzinnego w Koszalinie. Uprawnienia na kierowanie quadem można uzyskać po ukończeniu 16. roku życia.

- Za to grożą różnego rodzaju środki o charakterze wychowawczym, ewentualnie poprawczym, np. dozór kuratora, umieszczenie w ośrodku szkolno-wychowawczym albo w zakładzie poprawczym. To jest taki najsurowszy środek, jaki może być stosowany – wyjaśnił w rozmowie z TVP3 Szczecin Sławomir Przykucki z Sądu Okręgowego w Koszalinie.

W takim przypadku sąd może m.in. zdecydować o ograniczeniu władzy rodzicielskiej.

Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie