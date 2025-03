Wpadli tego samego dnia

Zaczepili 15-latka na dworcu PKP. Nie dał im pieniędzy, więc brutalnie go pobili

Do dramatycznych scen doszło w niedzielę, 16 marca po południu na dworcu PKP w Koszalinie. Dwóch mężczyzn brutalnie zaatakowało 15-letniego chłopca, pobiło go i ukradło mu telefon komórkowy. Sprawcy - 19-latek i 30-latek, zostali zatrzymani przez policję jeszcze tego samego dnia i trafili do aresztu.