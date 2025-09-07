Żył w ukryciu przez 13 lat

Mundurowi z Komisariatu Policji I w Koszalinie oraz Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie wykazali się determinacją i skutecznością w poszukiwaniach 43-latka. Mężczyzna był poszukiwany za oszustwa, wymuszenia rozbójnicze, znieważenia funkcjonariuszy, uszkodzenia ciała oraz szereg kradzieży.

Próba ucieczki i podawanie fałszywych danych

Do zatrzymania doszło na terenie Koszalina. Mężczyzna próbował uniknąć zatrzymania, podając fałszywe dane osobowe. Jego działania okazały się jednak bezskuteczne. Policjanci szybko zweryfikowali jego tożsamość i ukarali go mandatem za wprowadzenie w błąd.

- Podczas interwencji mężczyzna próbował jeszcze ratować się kłamstwem i podawał policjantom nieprawdziwe dane osobowe, licząc, że uda mu się odwlec nieuchronne - informuje nadkom. Monika Kosiec z koszalińskiej policji. - Funkcjonariusze nie dali się jednak zwieść – szybko zweryfikowali jego tożsamość i dodatkowo ukarali go mandatem za umyślne wprowadzenie w błąd co do swojej tożsamości.

43-latek w policyjnym areszcie

Po zatrzymaniu i wykonaniu niezbędnych czynności, 43-latek został umieszczony w policyjnym areszcie, a następnie przewieziony do aresztu śledczego, gdzie odbędzie zasądzone kary.

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Koszalinie, zatrzymanie to efekt ciężkiej pracy funkcjonariuszy, którzy nie ustają w wysiłkach, aby doprowadzić przed oblicze sprawiedliwości osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. To kolejny przykład na to, że nawet po wielu latach ukrywania się, sprawiedliwość dosięga tych, którzy łamią prawo.

