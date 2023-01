Codziennie wrzucał do słoika 5 zł. Nieprawdopodobne, ile uzbierał w półtora roku! Będziecie zaskoczeni

Mieszkańcy Noskowa są zbulwersowani. Ktoś zniszczył kapliczkę znajdującą się przy tutejszym kościele. Sprawca, który zniszczył figurę Matki Boskiej pozostawił również po sobie "pamiątkę" w postaci... butelki po piwie.

Z kapliczki został wyrwany krzyż. Zerwano i połamano również koronę. "Kolejny akt wandalizmu, a nawet profanacji" - grzmią mieszkańcy Noskowa, którzy obawiają się, że wandal na tym nie poprzestanie. "Bo jeśli już do takich rzeczy dochodzi, to kto wie, co będzie dalej" - czytamy w mediach społecznościowych.

Sołtys Noskowa wraz z radą sołecką zdecydowali się wyznaczyć nagrodę za wskazanie sprawcy. Osoba, która pomoże w jego złapaniu, może otrzymać 500 złotych.

"Czas skończyć z wandalizmem w naszej miejscowości!" - mówią mieszkańcy wsi.

