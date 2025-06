Wczasowy raj PRL. Zobacz, jak się żyło w Kołobrzegu za komuny

Plaża pełna parawanów, smażona flądra na papierze, kolejki po lody Bambino i dancingi do białego rana - tak wyglądało lato w Kołobrzegu za czasów PRL-u. Choć w sklepach brakowało dosłownie wszystkiego, to nadmorski kurort tętnił życiem. Wczasowicze z całej Polski tłumnie przyjeżdżali właśnie tu, by zaznać odrobiny wakacyjnego luksusu w socjalistycznym wydaniu.